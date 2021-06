Zatočte s úzkostí a stresem: Jednoduchá dechová cvičení, která do minuty zajistí pohodu

Dechová cvičení jsou starodávnou léčebnou technikou. Jejich uklidňující účinky potvrzuje i lékařská věda, dochází k nim díky aktivaci parasympatického nervového systému. Tento způsob úlevy od stresu je také mnohem snažší než například meditace. Nevyžaduje totiž boj s hlasy ve vaší hlavě. Zároveň s dechovým cvičením tedy můžete klidně přemýšlet o tom, co zítra uvařit k obědu.

1. Soustředění se

Jedním z nejrychlejších způsobů, jak se okamžitě uklidnit a zbavit se stresu a úzkosti, je soustředěnost. Začněte se soustředit na to, jak dýcháte. Nic jiného v tom není. Soustřeďte se na každý nádech a výdech, na jejich rytmus, na to, jak jsou hluboké...

2. Počítání

Pokud ale potřebujete něco víc než jen pouhé uvědomění si, jak dýcháte, můžete přidat metodu počítání. Počítejte každý nádech a výdech, pomůže vám to dýchání ještě více procítit a soustředit se tak na přítomnost. Lékaři tuto techniku doporučují také i na citlivý žaludek. Pomáhá totiž mimo jiné také regulovat naše trávení.

3. Dýchání do břicha

Hluboký nádech do břicha a hluboký výdech je jednou z nejzákladnějších technik podporující správný způsob dýchání. Hluboké nádechy do břicha mají na naše tělo zcela jiný efekt než mělké nádechy do hrudníku. Je to podle lékařů i léčitelů jediný správný způsob dýchání a správného okysličování celého našeho těla. Hlubokými nádechy do břicha začíná i každá meditace, aby došlo k prvotnímu uklidnění a přenesení se do přítomnosti.

4. Dýchat jako lev

Pro intenzivnější zážitek můžete zkusit až téměř katarzní techniku lva. Zavřete oči a hluboce se nadechněte nosem. Při výdechu otevřete pusu a vyplázněte jazyk. Pomalu vydechněte a zároveň se snažte říkat "há." Techniku můžete opakovat několikrát za sebou, podle libosti.

5. Prodloužení dechu

Tato technika vyžaduje začít s nádechy na čtyři až pět dob. Poté dech na čtyři doby zadržíte a pomalu vydechnete, nebojte se u toho udělat jakýkoliv zvuk. Výdech doprovázený hlasem celý zážitek jen umocní.

Zdroj: Well and Good

