Benešov slaví 800. výročí bohatým programem. Budou výstavy, koncerty i filmy

"Občané a návštěvníci Benešova se mohou těšit nejen na bohatý kulturní program, který se bude prolínat celým Benešovem, ale také na různorodé výstavy a besedy týkající se historie města," uvedl místostarosta města Zdeněk Zahradníček.

Výstavy v celém městě

Například Muzeum umění a designu v květnu v hlavní budově otevře výstavu mapující nejvýznamnější stavby Benešova. "Na Masarykově náměstí se v průběhu roku vystřídá několik panelových výstav věnovaných divadlu, fotografiím, významným osobnostem Benešovska nebo benešovskému sportu," dodala ředitelka muzea Lenka Škvorová.

Oslavy zahálili plesem

Oslavy symbolicky zahájí již tento týden v pátek reprezentační ples města v kulturním domě Karlov, další velkou akcí bude například 23. května koncert v přírodním divadle na Konopišti. Vystoupit by tam měla řada hudebních skupin, mimo jiné Divokej Bill. V létě se v rámci multižánrového festivalu Benešov City Live budou promítat filmy natáčené v Benešově. Vyvrcholení oslav je plánováno na 11. až 13. září.

800 nebo 950?

Počátky Benešova jsou doloženy nejednoznačně - někdy je zmiňován rok 1070, první dochovaná písemná zmínka je ale až z let 1219 až 1222. Vedení města naplánovalo oslavy na letošek, aby odpovídaly kulatým jubileím jak 800, tak případně 950 let, logo oslav se ale zmiňuje jen o výročí 800 let. Ředitel Státního okresního archivu Benešov Michal Sejk již dříve řekl, že ve zmínkách u místních písmáků nebo ve starších topografických pracích se objevuje rok 1070 nebo dokonce 1048, ale není pro to žádný doklad. Proto by podle jeho názoru měla být připomínána spíše první písemná zmínka. Její přesné datum ovšem není známo a období vzniku se podle vedlejších znaků archiválie řadí do období čtyř let.

Nejen Benešov

Kulatá výročí si připomínají i další středočeská města, například Vlašim předloni slavila výročí 700 let od první písemné zmínky o městě. Radnice v Berouně v minulosti v souvislosti s výročím 750 let uvolnila prostředky na rekonstrukci dlažeb a fasád domů v historickém centru. V Příbrami se při oslavách 800 let od založení města pořádal i hudební festival, který zakončila trojrozměrná laserová show.