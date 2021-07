Bouřky a silný vítr: Meteorolog prozradil, kdy nás čeká nejhorší počasí a kdy vyrazit na výlet

Ve čtvrtek bude po celý den polojasno až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty budou dosahovat od 21 °C na západě po 28 °C na východě. „Přes den bude foukat mírný vítr. V noci ale můžeme čekat ojediněle bouřky s nárazy větru až kolem 90 km/h,“ prozradil Čtidoma.cz meteorolog Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu.

V pátek bude na většině území polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 25 °C až 29 °C. Opět musíme počítat se slabým větrem, který může v bouřkách přechodně zesílit. V sobotu bude polojasno až oblačno. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 23 až 27 °C.

V neděli bude opět polojasno až oblačno, místy s bouřkami a nejvyšší denní teploty budou od 23 °C až po 27 °C. Bude foukat slabý až mírný vítr severních směrů, v bouřkách vítr přechodně zesílí. V pondělí bude skoro jasno až polojasno, místy bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 23 až 27 °C.

„Od úterý do středy bude polojasno, místy můžeme očekávat přeháňky a nejvyšší denní teploty budou 22 až 27 °C,“ dodal meteorolog.

Chtěli byste o víkendu vyrazit s dětmi někam na výlet, ale už vás nebaví hrady a zámky nebo procházky v přírodě? Máme pro vás tip na originální výlety, které vaše děti ještě nezažily.

Pirátské radovánky

Tento víkend se koná Pirátské dobývání jezera v Úštěku. Celou sobotu 17. července jezero chmelař v Úštěku obsadí piráti a strhne se bitka. Návštěvníci zde uvidí zhruba hodinové pirátské bitvy, které budou moci sledovat i z vody. Bude se tu konat i soutěž v rýžování zlata a celá akce bude zakončena ohňostrojem. Děti v masce piráta budou pasovány do pirátského stavu! Tomu říkáme zážitek jako žádný jiný.

Za dinosaury do Zlína

Pokud ale vaše ratolesti neholdují pirátství, máme tu pro vás něco jiného. Vydejte se do Zlína za dinosaury. Dne 15. července se bude ve Zlíně konat výstava legendárního malíře Zdeňka Buriana. Jeho díla se stala předobrazem pro slavný film Karla Zemana – Cesta do pravěku. Celou výstavu doprovází i modely dinosaurů. Pokud to tento víkend nestihnete, nezoufejte, výstava potrvá až do 15. září.

Meruňkové hody s levandulí

Máme pro vás ale i skvělý tip, pokud chcete o víkendu někam vyrazit sami nebo třeba s partnerem či partnerkou a odpočinout si od každodenního shonu. Ochutnejte meruňkové speciality u pole plného levandule v Chodouni.

Můžete zde odpočívat na lehátku s levandulovým drinkem v ruce a nasávat vůni, která se k vám bude linout z levandulových lánů. Dále se tu také můžete poradit, jak pomocí levandule řešit vaše zdravotní problémy.

