Češi přispívají k výzkumu vesmíru. Na stavbě rakety se podílejí i studenti

Také sníte o tom, že se jednou podíváte do vesmíru? A když už ne osobně, tak alespoň vaše práce? Studentům, kteří se díky brněnské firmě S.A.B. Aerospace podílejí na výrobě částí rakety VEGA, jež má odstartovat do vesmíru z Jižní Ameriky už 23. března, se to pravděpodobně splní.