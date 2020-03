Čeští návrháři se zapojili do šití roušek. Pracují i 13 hodin denně

Čeští návrháři podle zjištění projektu Life is Fashion šijí nyní roušky osm až 13 hodin denně. Výroba jedné jim zabere mezi deseti a 20 minutami, náklad na roušku bez započítání personálních výdajů je zhruba 100 korun. Většina návrhářů nabízí roušky zdarma, šije je pro nemocnice, charity, různým firmám, ale také běžným lidem.

Čeští návrháři podle zjištění projektu Life is Fashion šijí nyní roušky osm až 13 hodin denně. Výroba jedné jim zabere mezi deseti a 20 minutami, náklad na roušku bez započítání personálních výdajů je zhruba 100 korun. Většina návrhářů nabízí roušky zdarma, šije je pro nemocnice, charity, různým firmám, ale také běžným lidem.

Kvůli zavřeným obchodům, zrušeným přehlídkám a dalšímu ochromení běžného režimu mají návrháři téměř nebo zcela pozastavené příjmy. "Věřím, že jakmile pomine tento nouzový stav, lidé si na návrháře vzpomenou i za pár měsíců a také je podpoří nákupem jejich tvorby. Protože české návrháře, tak jako i jiné obory, jistě čeká těžká doba," uvedla Pavlína Vít z projektu Life is Fashion, který uskutečnil průzkum mezi 50 tuzemskými návrháři.

Zásobují i štáb České televize

Většina návrhářů, která se dala na šití roušek, nezvládá poptávku uspokojit. Lidé je oslovují především na sociálních sítích. Návrhářka Tatina Kovaříková zásobuje rouškami štáb ČT, televizi Nova nebo Vinohradskou nemocnici. Návrhář Miroslav Bárta roušky šije týden. Vyrobil jich zhruba 600 a přibližně 1000 dalších má nastříhaných a pracuje na jejich kompletaci.

"Obvolala jsem, koho jsem mohla kvůli látkám, a poprosila studenty UMPRUM, kteří ochotně přišli do ateliéru pomáhat. Rozdala jsem jim látky a kdo může, šije doma. Současně ale sháním peníze na náklady, abychom mohli výrobu maximálně zvýšit do té doby, než to bude akutně potřeba, protože naše zdroje jsou samozřejmě omezené a brzy se vyčerpají," řekla designérka a majitelka značky LEEDA Jana Kutálková.

Po každém použití vyvařit

Podle průzkumu návrháři šijí dvouvrstvé roušky ze 100procentní bavlny. Lidé by podle návrhářů měli roušku po každém použití vyvařit ve vodě ohřáté na 100 stupňů Celsia.

Vláda ve středu rozhodla, že od čtvrtka se lidé nesmějí pohybovat nikde mimo domov bez zakrytých úst a nosu. Roušky jsou přitom nedostatkovým zbožím, které chybí zdravotníkům i dalším profesím, které denně přícházejí do přímého kontaktu s dalšími lidmi.

KAM DÁL: Starosta Úval píše hejtmance Jermanové: Nevěřím Vám, v minulosti jste už prokazatelně lhala.