Leoš Mareš je v šoku z lidí u Primarku: Nevěřil jsem tomu, ale fakt tady stojej!

Na Václavském náměstí se otevřel obchod s levnou módou, Primark. Hurá! Pro stovky lidí příležitost tlačit se ve frontě a doufat, že se na ně usměje štěstí v podobě zboží, o jehož kvalitě by se asi dalo dlouze diskutovat. A to se do obchodu, vzhledem k bezpečnostním opatřením, vešlo pouze 313 lidí.

Fronta chvílemi dosahovala až k soše svatého Václava, teploty na sluníčku šplhaly hodně nad třicet stupňů.

Na pomoc nebohým lidem přispěchali hasiči a vyprázdnili na frontu několik cisteren vody. To je něco! Zážitek jako hrom, už zase na nás na Václaváku stříkají z hadic! Ovšem tentokrát je důvod poněkud odlišný, než za minulého režimu. Asi nepřekvapilo, že fronta se před obchodem objevila i druhý den po jeho otevření.

Uvěřit tomu nemohl ani moderátor Leoš Mareš a šel se přesvědčit na vlastni oči. Natočil video, ve kterém prochází kolem fronty do Primarku. Pak si ho dal na Instagram.

„Přátelé, já jsem se přišel na ten Primark podívat osobně. Já jsem tomu nemohl věřit, ale fakt tady stojej. Normálně fakt jo. To je neuvěřitelný. Já jsem tomu nevěřil. Já jsem tomu fakt nevěřil,“ okomentoval Mareš nedalekou frontu, zatím co šokovaně kroutil hlavou.

KAM DÁL: Tropy nevydrží dlouho: Meteoroložka Odstrčilová prozradila, kdy se ochladí a jak zásadní to bude