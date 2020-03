Hamáček do čela krizového štábu, prodloužení omezení pohybu a peníze pro OSVČ

Vláda schválila změnu v čele Ústředního krizového štábu, který řídí kroky proti šíření epidemie koronaviru. Po epidemiologovi Romanu Prymulovi převzal jeho vedení s okamžikem schválení ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vláda zároveň prodloužila omezení volného pohybu do 11.dubna do šesté hodiny ranní a odsouhlasila pro OSVČ plošně 15 tisíc korun.

Babiš v minulosti Hamáčka do čela krizové štábu odmítal

Vláda schválila změnu v čele Ústředního krizového štábu, který řídí kroky proti šíření epidemie koronaviru. Po epidemiologovi Romanu Prymulovi převzal jeho vedení s okamžikem schválení ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vláda zároveň prodloužila omezení volného pohybu do 11.dubna do šesté hodiny ranní a odsouhlasila pro OSVČ plošně 15 tisíc korun.

Roman Prymula se nadále bude věnovat projektu tzv. chytré karantény, což kvitovala i opozice, podle které měl ministr z titulu své funkce řídit štáb už od jeho ustavení. Hamáček se dosud věnoval především nákupům a distribuci ochranných prostředků. Řídil krizový štáb ministerstva vnitra.

Vláda o aktivaci Ústředního krizového štábu rozhodla 16. března. Hamáček podle svých dřívějších vyjádření aktivaci štábu Babišovi několikrát navrhoval už v předešlých dnech. Štáb podle statutu po vyhlášení krizové situace, mezi které se řadí i současný nouzový stav, připravuje návrhy řešení. Jeho předseda je předkládá Bezpečnostní radě státu, v případě nutnosti vládě. Statut štábu vláda před jeho aktivací změnila.

Prodloužení stávajícího stavu

Omezení volného pohybu po celé České republice, které je jedním z opatření proti šíření nového typu koronaviru v zemi, dnes kabinet opětovně prodloužil do 11. dubna do 06:00. Opatření platí od 16. března, vláda ho naposledy prodloužila do středy 1. dubna. Rozšířila ho tehdy rovněž o ustanovení, podle kterého nemají lidé na veřejně dostupných místech tvořit skupinky a být nejvíce ve dvou.

Do povinné dvoutýdenní karantény bude muset s výjimkami každý, kdo se vrátí do České republiky. Kabinet tak reaguje na zhoršení koronavirové pandemie ve světě. Dosud se povinnost karantény týkala pouze lidí vracejících se z rizikových destinací, na kterém je 19 zemí, mimo jiné USA, Španělsko, Itálie, Německo, Rakousko, Francie, Austrálie nebo Velká Británie.

Opatření omezující volný pohyb se nevztahuje například na cesty do zaměstnání, na nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení, dobrovolnickou či sousedskou výpomoc, na pobyty v přírodě nebo parcích a pro účast na pohřbech.

Naopak se zákaz týká restaurací mimo například výdeje jídla okénkem nebo prodeje s sebou bez vstupu do provozovny. Omezení neplatí také pro provozovny, jež neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb nebo vězeňských zařízení.

Pomoc OSVČ

Vláda také schvaluje návrh ministryně financí Aleny Schillerové. Podle něj by osoby samostatně výdělečně činné dostávaly 15 tisíc korun měsíčně po dobu omezení jejich podnikání kvůli koronaviru. Na tuto částku by měli dostáhnout ti lidé, kteří mají příjem pouze ze své živnosti. Potřeba k tomu bude ještě souhlas Parlamentu.

Sněmovna zasedne 7. dubna, o den později Senát. Peníze by se v případně souhlasu začaly rozesílat o týden později. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce, aby stejný nebo podobný příspěvek dostali i lidé pracující na dohodu.

Odložení nájemného

Odklad nájemného až o šest měsíců, tedy do září. Dlužné nájemné budou následně moci splácet v dalším období, a to až dva roky. Po ednání vlády to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Návrh opatření bude připravovat Havlíček spolu s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou (za ANO). V následujících dnech či maximálně týdnech opatření v konečném znění předložení ke schválení vládě.

Vzorem pro opatření má být podle Havlíčka německý model, který toto umožňuje. Firmy v Německu musejí prokázat, že se kvůli koronaviru dostaly do neschopnosti splácet nájemné a mohou požádat o jeho odložení na tři plus tři měsíce, vysvětlil Havlíček. Odložení nájemného je jedním z opatření, po kterém volá mnoho zástupců podnikatelů a firem. Někteří však navrhovali zrušení nájmu po dobu nouzového stavu.

