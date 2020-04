Je tu COVID III: Pražské firmy mohou žádat o peníze, na všechny se ale nedostane

Hlavní město začne od úterního rána přijímat žádosti do programu magistrátem garantovaných úvěrů pro malé a střední firmy. Do něho město vložilo 600 milionů korun z evropského operačního programu Praha - pól růstu. Dohromady půjde o záruky za 1,4 miliardy korun.

Půjčky bude vyřizovat Českomoravská záruční a rozvojová banka (více informací najdete zde). Město mělo původně od ministerstva průmyslu a obchodu slíbeny další peníze. Nedostane je ale, budou ve vládním programu Covid III. "Je to provizorní řešení, které udělala Praha do doby, než vláda vyhlásí program Covid III, kam dá peníze, které byly původně slíbeny," řekl primátor Prahy Zdeněk Hřib.

"Z naší strany jde o první pomoc podnikatelskému sektoru, která doufáme, že bude podpořeno státem," doplnil náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě).

Kdo dřív přijde, ten dřív mele

Podnikatelé, kteří podporu získají, budou vybírání na principu rychlosti. "Lidově řečeno, kdo dřív přijde, ten dřív mele. S ohledem na to, že ten segment malého a středního podnikání by potřeboval asi 5,5 miliardy korun, tak je zjevné, že se primárně dostane na ty rychlejší," vysvětlil Hřib.

Další peníze vložit do programu město nyní neplánuje. "My jsme do toho dali všechny peníze, které jsme mohli. Naše řešení nemůže být zamýšleno jako řešení všech problémů. Dopady vládních opatření musí řešit primárně vláda, tak jako to dělá všude, mimo Prahu, která nemůže být jediným městem, které to dělá ze svého rozpočtu," tvrdil Hřib.

Pražský program má stejné podmínky jako vládní COVID II. Podnikatelé budou moci žádat o bezúročné úvěry od 10.000 do 15 milionů korun či o příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Praha bude za půjčky ručit do 80 procent. Program se vztahuje na malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a s ročním obratem do 50 milionů eur.

Příjmy Prahy klesnou o miliardy

Radní Jan Chabr (TOP 09) řekl, že v hlavním městě je asi 550.000 podnikatelských subjektů, z nichž je 350.000 fyzických osob. Město podle radního sbírá data a informace o podnikatelích v Praze. Další opatření projedná speciální magistrátní ekonomická komise.

Vyhnánek minulý týden na jednání zastupitelů řekl, že příjmy Prahy by kvůli nynější zdravotní krizi mohly podle odhadů klesnout o dvě až osm miliard korun. Kromě snížení příjmů z daní budou výpadky dány i kroky vedení města ke zmírnění dopadů krize.

