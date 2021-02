Pro různé lidi různé světy. Prymula a Hnilička v restauraci, finalistky České Miss v hotelu. A my ostatní doma a v práci

Na jednu stranu premiér i ministr zdravotnictví prosí lid, aby dodržoval opatření proti nemoci covid-19, jsou uzavřené lyžařské areály, některé obchody i hotely, uvažuje se o zákazu cestování mezi kraji a tak dále. Na stranu druhou si někteří jedinci myslí, že stojí nad obyčejnými smrtelníky.

Jakoby v České republice existovalo několik světů. V jednom se chodí normálně do práce, roušku musíte mít i v továrně u pásu. Po šichtě domů, hospoda má zavřeno, takže jedině lahváče u televize. O tom, že máte hlavu jako květák není třeba mluvit. A pak jsou tu missky, které si v pohodě chodí ke kadeřníkovi nebo politici, kteří pořádají bujaré večírky a večeře. Sankce jsou spíš k smíchu, nikdo je stejně nevymáhá. Tak pojďme dát možnost bavit se všem a je to.

Pěkný holčičí den

Možná by ale málokdo čekal, že zrovna Česká Miss nepůje příkladem. „Česká Miss Essens je významná značka spojená s ženskou krásou, zdravým a moderním životním stylem,“ píse se na stránkách soutěže. Jestli moderní a zdravý život znamená porušování vládních nařízení a předvádění se bez rozestupů a roušek, pak je to skvěle vystiženo. V opačném případě? Těžko říct a opravdu to není pěkný příklad.

Organizátoři soutěže pro dívky připravily pěkný den. Úprava vlasů v kadeřnictví Frank Provost, focení ve fitness centru na Karlově náměstí či ve studiu Hala 11. Vše pak vyvrcholilo ubytováním v pražském hotelu Pytloun. Všechny zmíněné činnosti však nejsou povolené. Finalistky totiž své aktivity neprováděly v rámci práce jako honorovanou činnost, ale v rámci soustředění České Miss.

„Soutěž krásy se v tuto dobu dělá velmi složitě, my se musíme tak jako všichni ostatní řídit vládními nařízeními, která jsou pohyblivá, neustále se vyvíjejí a posouvají. Takže jakákoliv aktivita, soustředění, workshopy, školení se posouvají a přizpůsobují těmto pravidlům tak, abychom neohrožovali zdraví nikoho z nás, což je pro nás samozřejmě prioritou,“ řekla 4. února pro iDnes ředitelka České Miss Veronika Farářová. Tak snad ví, co dělá.

Sportovní kolekce České Miss ESSENS je už on-line na e-shopu! Tak se běžte rychle podívat Zveřejnil(a) Česká Miss dne Úterý 26. ledna 2021

Proč někdo opatření respektuje a jiní ne?

Tady jde totiž o dvě věci. Zaprvé o samotná opatření, která mají zabránit šíření viru, kvůli kterému jsme všichni téměř rok zalezlí v norách a ekonomika dostává zabrat. Můžeme s nimi souhlasit nebo nemusíme. V každém případě je ale třeba nařízení respektovat, nebo názor vyjádřit nějakým rozumným způsobem.

Dnes probíhá focení všech finalistek České Miss ESSENS vlasy: @franckprovostcz make-up: @essensbeautyofficial Výsledek bude Těšíme se Zveřejnil(a) Česká Miss dne Středa 27. ledna 2021

A pak jde také o princip, že pár vyvolených smí to, co ostatní ne. Nebo si to alespoň myslí. V době, kdy krachují živnostníci, protože nesmí provozovat činnost, kterou vydělávají peníze, je jakékoli porušení pravidel jako červený hadr na býka. Proč oni mnohdy nemají co jíst a někdo si dělá, co chce? Protože se provinili tím, že respektují to, co nařídila vláda?

