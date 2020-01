Karlštejn je v rekonstrukci, návštěvníků se to ale nedotkne. Přesto vloni přišlo méně lidí

Hrad Karlštejn na Berounsku loni navštívilo 215 000 lidí, meziročně o deset procent méně. Pokles mohl souviset s počasím a také fámami o uzavření památky během plánované rekonstrukce, uvedl kastelán Lukáš Kunst. Návštěvnost Karlštejna dlouhodobě osciluje kolem čísla 235 000. Kunst připomněl, že loni v létě byla velká vedra, která se vždy nepříznivě projeví v počtech turistů. Svou roli podle něj sehrála i stavební obnova hradu spojená s budováním nového návštěvnického centra.

Fámy o uzavření hradu

„Ačkoli vlastní stavba na hradě ještě nezačala a provoz není a nadále během prací ani nebude nikterak omezen, objevují se stále v médiích fámy o jeho uzavření. To samozřejmě některé návštěvníky odradí,“ uvedl kastelán. Rozsáhlou rekonstrukci přitom může Karlštejn z hlediska návštěvnosti naopak využít. „Pokud to stavba jen trochu dovolí, rádi bychom nabídli ve spolupráci se stavební firmou a odborníky z Národního památkového ústavu příležitostné specializované prohlídky stavby, protože to bude rozhodně zajímavá věc,“ řekl Kunst.

Hrad chátrá, opravy jsou nutné

Cílem oprav je obnova chátrajících přízemních, suterénních a sklepních prostor Císařského paláce, arkádového přístavku, skalního sklepa a východní části hradního purkrabství, kde bude zřízeno návštěvnické centrum. Renovace čeká také užitkovou zahradu na jižním parkánu a inženýrské sítě. Výběr stavební firmy se ale zkomplikoval a soutěž na rekonstrukci za více než 120 milionů korun se musela opakovat.

Letos bez omezení

Letos budou na Karlštejně bez omezení přístupné všechny tři okruhy včetně kaple svatého Kříže. Hrad také zopakuje loňskou úspěšnou novinku, specializovanou prohlídku Na kafe s kastelánem, jejíž součástí je občerstvení na ztichlém večerním nádvoří. „Nebude chybět ani další mimořádná prohlídka Posvátné prostory večerního Karlštejna, edukační program pro děti Kaple svatého Kříže, pravidelné středeční Večerní putování hradem s překvapením, Hradozámecká noc a další,“ uvedl Kunst.

Projděte si hrad vlastním tempem

Od února a pravidelně pak každý první víkend v měsíci si budou návštěvnici moci projít hrad vlastním tempem a prohlídky prvního okruhu tak budou bez průvodce. „Vycházíme tak vstříc častým žádostem veřejnosti o tuto formu prezentace. První okruh je také tím jediným, kde je prohlídka bez průvodce možná,“ dodal kastelán.

Gotický hrad založil Karel IV. v roce 1348. Byl vybudován jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Patří k nejnavštěvovanějším památkám v zemi.