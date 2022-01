Konec šmírování bez souhlasu: Jaké změny se odehrávají ve sběru cookies na webu a jak se dotknou každého z nás?

Schválená změna se bude týkat uživatelů webových stránek a aplikací stejně jako jejich provozovatelů, kteří sbírají cookies svých návštěvníků či používají jiné nástroje pro sledování návštěvnosti a cílení reklam.

„Když nakupujete na e-shopu, ale ještě si úplně nejste jisti výběrem, klasicky prohlížeč vypnete a necháte si ještě chvíli na rozmyšlenou. Právě díky sběru cookies vám ale i po opětovném zapnutí stránky zůstanou v nákupním košíku vybrané položky a nemusíte je tak hledat znova,“ vysvětluje výhody cookies pirátský místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

K čemu cookies slouží?

Cookies se ale ve velkém používají i k marketingovým účelům a pro personalizovanou reklamu. Jejich prostřednictvím je možné měřit návštěvnost, sledovat, které stránky jednotliví uživatelé procházejí, či dokonce i to, jak pohybujeme kurzorem myši po stránce. A pak propojovat dohromady celou naši cestu internetem.

Co jsou cookies

Malé textové soubory ukládané do prohlížečů ve vašem zařízení. Díky nim je možné sledovat aktivity uživatelů, propojovat jimi navštívené stránky a kliknutí s konkrétními uživateli.

„V současnosti platí povinnost na webových stránkách návštěvníky informovat o rozsahu a účelu zpracování cookies, a to ať už v podobě lišty, v patičce stránky nebo na zvláštní stránce. Takže vás stránky sledují až do té doby, dokud toto sledování neodmítnete, což většinou až na výjimky není záležitost pouze jednoho kliknutí. Tomuto režimu se říká opt-out. Do jaké míry je tato praxe v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, nyní ponechme stranou,“ popisuje Kolaja.

Opt-in: sledování už jen s aktivním souhlasem uživatele

Schválená změna, která je povinná pro všechny provozovatele od 1. ledna 2022, je přechod na režim opt-in. Co to znamená?

„Používání cookies a sledování našich aktivit na webu bude moci být aktivováno až po výslovném odsouhlasení návštěvníkem. Vágní formulace "souhlasím s používáním" nebudou dostatečné. Zároveň by stejně jednoduché jako udělení souhlasu mělo být jeho odvolání. Souhlas ovšem není nutný pro cookies, která jsou nezbytná pro technické fungování samotné stránky. To znamená, že nákup vám v košíku zůstane. Následná reklama na vás už ale nebude moct cílit. Na první pohled jde o malou změnu, která však může udělat poměrně hodně pro ochranu práv uživatelů. Stejně tak bude pro uživatele jednodušší zjistit, jaká data jsou o nich sbírána,“ věří Kolaja.

Nový zákon platí od začátku roku 2022. Je tedy nejvyšší čas na revizi využívání sbíraných cookies a správné nastavení webů a aplikací jak z hlediska technického nastavení, tak správné textace.

Režim OPT-OUT: od čeho se neodhlásím, to dostávám. Režim OPT-IN: k čemu se nepřihlásím, to nedostávám.

