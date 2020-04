Koronavirus mění i prodej ojetých aut. Autobazary nabízejí koupi on-line

Pandemie posunula náš život úplně jiným směrem, než jsme si ještě na začátku roku představovali. Děti se učí doma, dospělí často nemohou chodit do práce, podniky krachují nebo se snaží přizpůsobit současné situaci, jak jen to jde. Obchody prodávají hlavně on-line. Napadlo by vás třeba koupit ojeté auto tak, že si ho “přidáte do košíku” na webu?

Trh se v podstatě zastavil v mnoha oblastech a jednou z nich je i prodej ojetých vozů, který za běžných podmínek představuje kolem 10 000 prodaných automobilů týdně. I když bylo zpočátku možné ztrátu zdejšího trhu částečně vyvážit dovozem do Německa, kde je podle Jakuba Šulty, spoluzakladatele společnosti Carvago, která se tímto problémem zabývá, po českých vozech i z důvodu poměrně nízké ceny velká poptávka, brzy zmizela i tato možnost.

Auto jako jakékoliv jiné zboží

„Logickým krokem je převod prodeje vozů z nyní uzavřených autobazarů do online světa, tak jako dnes fungují obchodníci s jakýmkoli jiným zbožím. Online prodej vozů je ale pro české autobazary novinkou – nemají k dispozici potřebné platformy ani procesy, a navíc musí vše řešit za pochodu a během krize, která je zastihla v tomto ohledu zcela nepřipravené.

Zájem o prodej ojetých aut na dálku ze strany zákazníků ale na našem trhu je – i díky cenám klesajícím až o desítky procent. Velké autobazary už začaly jednat a online prodej vozů nabízet. Bohužel ne vždy se jim podaří vyvarovat se chyb, které mohou ve výsledku narušit křehkou důvěru zákazníků v nově vznikající způsob prodeje ojetých aut,“ hodnotí současnou situaci Jakub Šulta.

Rizika na obou stranách

Prodávat ojetiny pouze na základě internetové nabídky s sebou ale nese určitá rizika nejen pro kupující, ale i pro autobazary, které mohou díky nezkušenosti s takovou praxí ztratit za určitých podmínek důvěryhodnost. „Online prodej, tedy prodej vozů mimo provozovnu autobazaru, musí splňovat přinejmenším následující předpoklady: Potvrzení všeobecných obchodních podmínek, upravených pro internetový obchod, a online odeslání objednávky, vyřízení financování a pojištění vozu, stejně jako uzavření kupní smlouvy.

Mimo to by měl autobazar v souvislosti s preventivními opatřeními proti šíření koronaviru Covid-19 zajistit také logistiku předání vozu a platby bez nutnosti fyzického setkání se s prodejcem. Prodej ojetých vozů je ze své podstaty velmi náročný, především z hlediska budování důvěry zákazníka. Prodejce musí nabízet jen důkladně prověřené vozy, poskytovat o jejich stavu kompletní informace, nabízet relevantní finanční služby a zvládnout celou logistiku online transakce až po přistavení vozu k domu jeho nového majitele.” uvádí Šulta. To ale není vždy tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, a prvotní problémy mohou vyvolat nedůvěru kupujících.

Bezkontaktní prodej

Jak může vypadat nákup automobilu on-line v době koronavirové pandemie? Složitěji, než by se mohlo na první pohled zdát. „Je zřejmé, že online prodejem není například telefonická rezervace vozu, který je následně vyvezen na parkoviště před provozovnu autobazaru, kde proběhne testovací jízda a pak třeba i podpis smlouvy. Stejně tak nelze za online prodej považovat ani přistavení vozu k domu zákazníka a podpis smlouvy v jeho obývacím pokoji.“

Znamená to tedy absolutně bezkontaktní systém, založený z největší části na vzájemné důvěře obchodníka a zákazníka. Je proto potřeba zajistit také ochrannou dobu, po kterou má kupující právo právo od smlouvy o koupi automobilu odstoupit. Testovací jízdy totiž probíhají vlastně až po zakoupení ojetého auta, což může být rizikem. Vždyť kdo někdy kupoval starší auto, určitě dobře ví, kolik autobazarů před podpisem konkrétní smlouvy prošel a v kolika automobilech se projel, než našel to pravé.

Větší ochrana zákazníka

„Online prodej ojetých vozů má pro zákazníka zásadní výhodu především v možnosti odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě. Zákazník si může během této doby vůz důkladně vyzkoušet, nechat jej prověřit v autoservisu, a pokud nebude spokojen, může od kupní smlouvy odstoupit, vůz vrátit a získat zpět plnou kupní cenu.

To je obrovský rozdíl oproti nákupu v autobazaru, kdy se zákazník může cítit pod časovým tlakem a může být pro něj komplikované vůz před podpisem kupní smlouvy důkladně prověřit. Možnost vrátit vůz, samozřejmě bez nadměrného opotřebení nebo poškození, také zásadně zvyšuje nároky na prodejce. Aby nemusel řešit velké množství vrácených aut, musí zákazníkům poskytovat skutečně objektivní a kompletní informace,” doplnil Jakub Šulta informaci, která ukazuje, že právě prodej on-line by mohl zvednout kvalitu služeb, poskytovaných autobazary.

Jak to bude dál?

Nyní, kdy se snažíme vyhnout jakémukoliv zbytečnému kontaktu s dalšími lidmi, se ve společnosti dějí dlouho nevídané změny doslova překotným tempem. Jak se situace změní v okamžiku, kdy opadnou přísná opatření boje proti koronaviru? Budeme stále nakupovat auta on-line, nebo si zase raději dojedeme přímo do autobazaru? To jsou jistě otázky, které si mimojiné tito podnikatelé kladou, protože investice do zavedení nových důkladných diagnostik vykupovaných vozů, na jejichž základě budou moci autobazary ručit za stav nabízeného vozu, rozhodně nejsou zadarmo, stejně jako další související okolnosti. Vyplatí se opatření, realizovaná kvůli koronavirové nákaze i do budoucna?

