Lékaři hrozí omezením péče. Jak lidé doplatí na škrty v rozpočtu ministerstva zdravotnictví?

Plán navýšit platbu za státního pojištěnce, která pokrývá zhruba čtvrtinu rozpočtu zdravotních pojišťoven, oznámil bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v červnu loňského roku. Současná vláda však od plánu upustila. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky to státnímu rozpočtu přinese úsporu zhruba 14 miliard korun. Prohlásil to v Otázkách Václava Moravce.

Novela komenzační vyhlášky je nutná

Předseda Sdružení ambulantních specialistů MUDr. Zorjan Jojko s tím ale nesouhlasí a krok vlády označil za snahu sanovat státní rozpočet z rezerv pojišťoven. Chybějící finance přitom podle něj pocítí především soukromí poskytovatelé.

„O svá vlastní zařízení se stát bude schopen finančně postarat jinou cestou, zatímco ambulance tuto možnost nemají. Vrátíme se tak před rok 2019, kdy ministerstvo zdravotnictví finančně významně preferovalo státní poskytovatele zdravotních služeb, zatímco ordinace specialistů stále více živořily,“ vysvětluje. Podle něj je nutný novela kompenzační vyhlášky, která by poskytovatelům alespoň částečně nahradila propady příjmů společně se zvýšenými náklady za minulý rok.

Vyšší náklady i více pacientů

Návrh ministerstva financí navíc přichází v období, kdy ordinacím specialistů dále rostou náklady na provoz, především vlivem inflace a zvyšujících se cen energií. „Jde o vývoj, s nímž během dohodovacího řízení na letošní rok nikdo nepočítal, ale finanční stabilitu poskytovatelů a kvalitu a dostupnost péče začíná ohrožovat. Finance nastavené úhradovou vyhláškou pro rok 2022 tedy stačit nebudou. Týká se to zejména všech chirurgických oborů, kterým rostou náklady na spotřební materiál (obvazy, sádra, dezinfekce atd.). Zvýšení cen energií pak pociťují zejména obory technické, například kardiologie či gastroenterologie,“ dodává MUDr. Zorjan Jojko.

Do rozpočtů se přitom podle jeho slov také nadále promítá potřeba zajištění osobních ochranných pomůcek, například respirátorů a dezinfekce. I v případě malých ambulancí jde o desítky tisíc korun ročně. Na všechny obory dopadají také zvyšující se ceny léků.

Během loňska se rovněž proměnilo složení pacientů, kteří ordinace ambulantních specialistů navštěvují – přibylo například těch s chronickými postcovidovými potížemi. Další odkládali péči kvůli pandemii covidu.

Otevřený dopis žádá o urychlené řešení

Sdružení ambulantních specialistů již koncem minulého týdne zaslalo předsedovi vlády a ministrům zdravotnictví a financí otevřený dopis, ve kterém formuluje argumenty vycházející ze současné situace – a zároveň žádá o její urychlené řešení.

„Vláda by především měla upustit od záměru nenavyšovat platby za státní pojištěnce. Zároveň by měla přijít s vizí plnohodnotné kompenzační vyhlášky. V obou případech je navíc nutné počítat s potřebou navyšovat platby i odměny také v následujících letech, především vlivem aktuálního vývoje cenové situace a nemocnosti v zemi,“ doplnil MUDr. Jojko. V opačném případě by podle něj byli ambulantní specialisté nuceni z důvodu obav před regulačními srážkami nuceni omezit předepisování léků a další úkony, což by se negativně promítlo do celkové kvality a dostupnosti zdravotní péče.

