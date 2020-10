Lockdown je tady, vláda znovu zpřísnila opatření. Kam můžeme a kam nesmíme?

Vláda znovu zpřísnila opatření v boji proti koronaviru, ačkoli se ještě v pondělí podle Prymuly o "lockdownu" nemělo na vládě diskutovat. Na tiskové konferenci také ministr zdravotnictví odmítl, že jde o lockdown a prohlásil: "my to nazýváme zpřísnění opatření". Jaký režim nás čeká od čtvrteční 6. hodiny ranní? Kam můžeme a co si koupíme? Dokdy budou opatření platit? A co čeká podnikatele a živnostníky?