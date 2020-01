Miliardová Vlasta udělala první krok. Praha provede geologický průzkum

Dostava pražského okruhu by v mnohém vytrhla trn všem obyvatelům hlavného města. Nejde jen o řidiče, rozsáhlý a nákladný projekt by měl znamenat krok k záadnímu zlepšení průjezdnosti města a omezení dopravy v samém centru Prahy. Vedení už zahájilo první kroky. Bude to stačit?