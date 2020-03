Ministryně financí Schillerová: Termín pro podání daňového přiznání je posunut až do 1. července

Česká republika je v karanténě, mnozí lidé by tak mohli mít ještě jednu starost navíc - a tou je povinnost odevzdat daňové přiznání. Termín měl v původní variantě vypršet k 1. dubnu. Rozhodnutím vlády v souvislosti s vyhlášeným stavem byl pro tento rok posunut i uvedený termín. Nově tato povinnost může být výjimečně pro tento rok splněna až do 1. července.

„Negativních zpráv je v tuto dobu hodně, tak alespoň něco trochu pozitivnějšího. Ministerstvo financí připravilo již avizovaný tak zvaný liberační a stabilizační balíček, který dnes vláda posvětila a dala mi mandát k tomu, abych využila své konpetence a prominula veškeré pokuty z pozdního podání daňových přiznání nebo hlášení,“ uveda na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová. Promine plošně i správní poplatky, vyplývající z žádostí, které budou spojeny s posečkáním, promine příslušenství daně za opožděné podání kontrolního hlášení a příslušenství daně za úroky z pozdě zaplacené daně z příjmu... Co to v praxi znamená?

Odklad termínu pro daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, ale také osob právnických, která měla být podána nejpozději do 1. 4. mohou být bez hrozby jakýchkoliv sankcí podána až do 1. 7. tohoto roku. Finanční správa také znovelizovala pokyn k promíjení příslušenství daně, který znovelizovala o nový bod, který souvisí s koronavirem a bude maximálně vstřícná v jeho promíjení například u daně z přidané hodnoty, a to až do výše 100 % u subjektů, které v minulosti neměly v tomto ohledu problémy.

Přeplatky se budou vracet

Ne všichni z těch, kteří podávají daňové přiznání ale budou doplácet. V některých případech je živnostníkům část zaplacených záloh vrácena a o tyto peníze se podle ministryně Schillerové lidé bát nemusejí. Daňové přiznání je i nyní možné podat v původně plánované lhůtě a přeplatky jsou následně, tak, jako běžně, vraceny ve lhůtě do 30 dnů.

Koronavirus obměkčil i EET

Koronavirus take změnil podmínky pro EET, konkrétně se podle ministryně Schillerové bude benevolentně přistupovat k případným nesrovnalostem v plnění nových pravidel po plánovaném květnovém zavedení 3. a 4. vlny EET. Toto přehodně volnější období by mělo trvat tři měsíce a v té době nebudou ukládány sankce.

Stejně jako u ostatních úřadů budou i pobočky Finančního úřadu pracovat v omezeném režimu. Ideální možnost podání daňového přiznání je tak elektronická cesta.

Všechny uvedené i další body budou vysvětleny v dokumentu, které by mělo ministerstvo financí vydat v pondělí 16. března.