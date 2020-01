Muchova Slovanská epopej je zase na stole. Praha znovu hledá prostor

Je to téměř nekonečný příběh. Vrcholné dílo slavného českého malíře Alfonse Muchy se spíše než obdivované stává komplikované. Praha totiž stále není schopná tomuto monumentálnímu dílu zajistit odpovídající prostor. To chce současné vedení změnit. Jak?

Hlavní město zadá svému Institutu plánování a rozvoje (IPR), aby rozšířil dříve vypracovanou studii o možnostech umístění Slovanské epopeje Alfonse Muchy. Zatímco původní dokument z roku 2017 bral v potaz jenom místa pro novou stavbu, nově by do něj měl institut zařadit i existující budovy.

S tímto závěrem přišla radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha Sobě). Aktualizovaná studie by podle ní měla být hotová do poloviny roku. Cyklus obrazů by měl v nejbližší době na pět let putovat do Moravského Krumlova, přesný termín stěhování zatím není znám.

Cyklus tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let a věnoval je Praze. Od roku 2010 je epopej kulturní památkou. Obrazy jsou nyní v depozitáři Galerie hlavního města (GHM).

Není oficiální zadání

Magistrát loni uspořádal k tématu umístění epopeje workshop zástupců města a odborníků. "Na základě listopadového workshopu byl vyslán požadavek na IPR, aby aktualizoval starší studii," uvedla Třeštíková.

Mluvčí IPR Marek Vácha sdělil, že institut zatím nedostal oficiální zadání, ale počítá s tím, že aktualizace by se měla stihnout v první polovině roku. Původní studie v roce 2017 jako nejvhodnější místo pro novostavbu doporučila Těšnov.

Zastupitelstvo loni v říjnu schválilo, že Praha cyklus na pět let zapůjčí na zámek v Moravském Krumlově, kde byly obrazy vystaveny do roku 2011.

V období zapůjčení by se měl vyřešit problém s chybějícím prostorem v Praze. Podle Třeštíkové nyní GHM jedná se starostou města Tomášem Třetinou (TOP 09) o smlouvě. "Doufám, že termín bude brzy znám," uvedla radní.

Ředitelka GHM Magdalena Juříková podotkla, že podmínkou pro zapůjčení je dokončení úprav zámku. "Poté, co proběhne zkušební provoz a naměřené hodnoty budou odpovídat požadovaným parametrům, bude naplánován převoz a instalace. Všechny náklady včetně pojištění hradí vypůjčitel, tedy město Moravský Krumlov," doplnila.

Věčné téma

V minulosti se pro umístění slavného cyklu zvažovalo několik lokalit. Za bývalého primátora Pavla Béma (ODS) vznikl plán stavby nové budovy v areálu Výstaviště. Z toho sešlo, minulá primátorka Adriana Krnáčová (ANO) se nicméně k Výstavišti vrátila, když chtěla cyklus umístit do přestavěného Lapidária.

Současná koalice ale plán rekonstrukce budovy pozastavila. Na základě studie z roku 2017 se zvažovala také novostavba na Těšnově a v minulosti padly návrhy stavby pavilonu na Letné. Praha 3 v minulosti prosazovala vrch Vítkov, Praha 2 před časem přišla s nápadem cyklus umístit v bývalém vyšehradském nádraží, které ale patří soukromníkovi. V roce 2011 se objevil také nápad umístit epopej do zrekonstruované Fantovy budovy hlavního nádraží.

Žaloba

Praha čelí žalobě ze strany malířova příbuzného Johna Muchy, podle kterého se město vlastníkem cyklu nikdy nestalo, protože nesplnilo autorovu podmínku vybudovat pro cyklus pláten samostatný výstavní prostor. Soud by měl ve sporu rozhodnout tuto středu.

Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela epopej úspěchy v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy.

V roce 1933 byla plátna uložena do depozitáře. V roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově. Po roce 1989 ale zámek chátral. V roce 2011 obrazy tehdejší vedení Prahy nechalo odvézt.