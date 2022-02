Na situaci na Ukrajině reagují i aerolinky. Spoje se ruší a odklánějí, novinky má i ČSA

Aerolinky ruší lety na Ukrajinu ve velkém s výjimkou několika málo letů, většina z nich směřuje do Kyjeva, píše CNN. Jiné trasy, které letecké společnosti volí, jsou delší a logicky tak prodlužují celkové trvání cesty. Mezi aerolinky, které už kvůli situaci v zemi zrušily lety na Ukrajinu, patří i Air France-KLM nebo Lufthansa.

Bezpečnost především

„Rozhodnutí vyhýbat se celému prostoru Ukrajiny padlo po rozsáhlé bezpečnostní analýze. Zatím není jisté, kdy linku do Kyjeva obnovíme,” vyjádřila se k situaci francouzská aerolinka, jak uvádí server Novinky.

Aerolinka Air France-KLM zrušila lety do Kyjeva v úterý, jedná se prý o „preventivní opatření". Společnost dále ujistila veřejnost, že dělá vše potřebné pro to, aby zajistila bezpečí svých zákazníků.

Levnější letenky

Lufthansa v sobotu prohlásila, že lety do Kyjeva a Oděsy ruší až do konce února. To samé platí i pro ostatní aerolinky, které pod Lufthansa Group spadají. Jedná se o Swiss International, Austrian Airlines a Eurowings. Aerolinky spadající pod Lufthansa Group ale nadále létají do letiště ve Lvovu na západu země. Tam se také minulý týden přesunula ambasáda USA.

Nízkonákladové letecké společnosti WizzAir a RyaAir lety na Ukrajinu zatím nezrušily, pouze u těchto spojů snížily cenu letenek, podobně vyřešily situaci i ČSA a Smartwings, s lety do Kyjeva pokračují.

Výjimkou nejsou ani letadla ukrajinských aerolinek (UIA), která byla minulý týden odstavena na několika evropských letištích. Ukrajinské aerolinky běžně létají s 26 letadly, nyní pokračují v letech pouze se 13 z nich. Snaží se do určité míry nahradit chybějící spoje a přidaly lety do Ženevy a Mnichova.

