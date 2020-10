Nová nařízení: Od středy budou roušky s výjimkami povinné také venku a v autě

Povinné budou také roušky v autě, pokud v něm člověk nepojede sám nebo jen se členy své rodiny.

O případném zavedení lockdownu nebude vláda tento týden jednat.

O případném dalším omezení života v Česku, takzvaném lockdownu, se podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) nebude diskutovat na vládě ani ve středu, ani tento týden. Řekl to dnes na tiskové konferenci po jednání vlády. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) o víkendu řekl, že by se mělo rozhodovat už podle počtu testovaných koncem tohoto týdne.

„Základní opatření by měla platit minimálně 14 dnů, abychom věděli, že mají nějaký dopad. Nemyslím si, že by to bylo ve středu nebo kdykoliv tento týden," řekl Prymula.

