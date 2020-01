Obyvatelé domů v Horoměřicích stále doplácejí na H-systém. Domy se budou dělit

Velkou část svého života žijí obyvatelé domů v Horoměřicích doplácením na jednání bývalé společnosti H-system. Jak vypadá situace nyní? Bohužel se stále neblíží řešení situace, která by přispěla k uklidnění. Není vyloučeno, že se domy budou dělit na jednotlivé byty.

Celý život v nejistotě - to je pozůstatek H-systemu...

Konkurzní správce zkrachovalé společnosti H-System Josef Monsport dělí podle bytového družstva Svatopluk, které sdružuje bývalé klienty H-Systemu, domy v Horoměřicích na jednotlivé byty. Podle názoru družstva to má umožnit získat z prodeje bytů v konkurzu více peněz. Monsport věc nechtěl podrobněji komentovat, informaci Svatopluku, že domy na jednotlivé byty opravdu dělí, nepotvrdil.

Zasáhne Evropský soud pro lidská práva?

Ústavní soudci na začátku října odmítli stížnost družstva Svatopluk na verdikt Nejvyššího soudu, podle něhož mají někdejší klienti H-Systemu domy v Horoměřicích vyklidit. Horoměřičtí s rozhodnutím Ústavního soudu nesouhlasí a chtějí se obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Konkurzní správce nyní připravuje prodej domů, které si nynější obyvatelé sami dostavěli. Monsport nechává zpracovat nový posudek, který určí současnou hodnotu domů a pozemků. Za tuto cenu pak budou podle něj domy nabídnuté k odkupu.

Domy rozdělí na byty

„Dne 30. prosince 2019 jsme dostali do datové schránky SBD Svatopluk na vědomí, že konkurzní správce Monsport nechává v katastru nemovitostí rozdělit atriové domy na jednotlivé byty. Rozdělení jsme čekali už dávno, ale ne nyní, když správce Monsport koncem roku 2019 ohlásil, že nechává vyhotovit znalecký posudek na lokalitu Horoměřice,“ řekl Junek.

Jednání ztroskotala

Družstvo podle něj počítalo s tím, že se s Monsportem a věřitelským výborem dohodne na prodeji celého sídliště. „Bylo by to lepší pro starší, méně majetné sousedy, protože bychom byli schopni zajistit solidární splátky případného úvěru, který by si obstaralo BD Horoměřice, družstvo obyvatel lokality Horoměřice,“ uvedl Junek.

BD Svatopluk

Bytové družstvo Horoměřice sdružuje část členů BD Svatopluk, kteří bydlí v Horoměřicích. Případnou hypotéku na odkup domů by čerpalo právě menší horoměřické družstvo, zbylých členů většího družstva Svatopluk se totiž situace s prodejem domů netýká.

Neustálá nejistota

„Nebudu komentovat vnitřní záležitosti konkurzu. Nicméně v obecné rovině můžu říct (protože nevíme, kdo podá nabídku, na co podá nabídku, na kolik podá nabídku), že se připravujeme na všechny možné alternativy k prodeji v budoucnu, až na to dojde, aby to nevázlo a tu věc se nám podařilo dokončit,“ konstatoval zástupce společnosti Monsport. Nepotvrdil tak ani informaci Svatopluku, že domy na jednotlivé byty skutečně dělí.

15 % ceny

Junek uvedl, že Monsport bude muset v prodeji zohlednit skutečnost, že byty jsou bez přívodu plynu a elektřiny, bez kanalizace, bez pouličního osvětlení a bez příjezdových cest, které jsou majetkem Svatopluku. „A bude samozřejmě nutné odečíst i současnou hodnotu dostaveb po H-Systemu,“ řekl Junek. Spravedlivá částka odkupu domů činí podle Junka 15 procent z běžné ceny. "Což vyplývá ze znaleckého posudku z roku 2003 po skončení dostavby," uvedl Junek.