Paralelní dráha na letišti má zelenou. Podmínkou je napojení na metro nebo vlak

Zastupitelé Prahy 6 podpořili výstavbu paralelní dráhy na Letišti Václava Havla. Podmiňují ji napojením letiště na metro nebo železnici. Zastupitelé také chtějí omezit provoz na letišti do doby, než bude podmínka splněna. Schválili to na svém dnešním zasedání. Výstavba paralelní dráhy by měla začít v roce 2025. Loni letiště odbavilo 17,8 milionu cestujících, meziročně o téměř milion více.