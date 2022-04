Pekarová Adamová dráždí nejen názory: Předsedkyně Sněmovny s arabským tetováním rozděluje společnost

Při započetí transformace strany TOP 09 patřila Markéta Pekarová Adamová u bývalého šéfa Miroslava Kalouska k oblíbencům. Dokonce ji v roce 2017 přemlouval, aby se ucházela o pozici předsedkyně strany. Tehdy to ještě odmítala. A to i přesto, že v politice byla aktivní již osm let a poslední čtyři roky usedala v barvách Topky v poslanecké lavici.

V dalších volbách vedení strany o dva roky později už si na pozici šéfky troufla, a i když již Kalouskovu podporu pozbyla, podařilo se jí porazit jeho koně Tomáše Czernina. To se tehdy zakladateli strany pramálo líbilo, ale dělat s tím nic nemohl. Svůj post obhájila excentrická politička i vloni na podzim, kdy již TOP 09 dotáhla v rámci koalice SPOLU až do vlády. Právě během vystoupení na tiskovce ke svému znovuzvolení zaujala díky šatům bez rukávů zvláštním tetováním.

V dnešním díle TOP talk s Markéta Pekarová Adamová se dozvíte:

je 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéta raději Pekarová nebo Adamová? Kde všude má tetování? Je politika víc než manželství?https://t.co/jq5Whdnvu7 — TOP 09 (@TOP09cz) June 6, 2018

Levou paži z vnitřní strany totiž zdobí arabské písmo, které ve třech řádcích zaujímá celkem nezanedbatelnou plochu ruky Pekarové Adamové. Tento módní doplněk by jistě nevzbudil tolik zájmu, pokud by byl text vyveden v angličtině či rodném českém jazyce. Na tetování napříč různými vrstvami obyvatelstva už jsme si v posledním desetiletí přeci jen zvykli. Ale proč političku, která vzbuzuje rozporuplné emoce i svým módním krátce střiženým účesem, zdobí arabština? A co její tetování vůbec říká?

Myslíte, že to arabské tetování, co. má Pekarová, musí PR vždycky smazat? pic.twitter.com/S0WDQsCh1y — Hynek Swoboda (@SwobodaHyn2) July 16, 2021

Než se začala Markéta Pekarová Adamová angažovat v politice, věnovala se charitativní činnosti. A právě v době, kdy se rozhodla pro své první tetování, trávila čas v dětském domově mimo Evropu. Pro Novinky.cz k tomu v roce 2019 uvedla: „Jsou to jména mojí rodiny. Když jsem se rozhodla, že se nechám poprvé tetovat, byla jsem jako dobrovolnice v dětském domově v Maroku. To písmo se mi vizuálně líbí.“ Jaká jména jsou v transkripci vypsána? „Miroslav, Zlata, Margarit, Daniela (hůře čitelně) a Martin...“ rozklíčovali novináři ze serveru Novinky.cz.

K práci v humanitární oblasti se politička rozhodla poté, co v rodině zažila, jaké to je pečovat o hendikepovaného člověka. Tím byl její bratr. „Určitě to ovlivnilo i mé dospívání, hodnoty a uvědomění si, co je skutečně v životě důležité.“ Jako dobrovolnice se současná předsedkyně Poslanecké sněmovny účastnila práce v domovech v Arménii a pomáhala těžce postiženým v Srbsku. Už jako politička potkala svého manžela Tomáše Pekaru. Ten ji v její kariéře podporuje a jejich velkou společnou láskou je cyklistika.

Zdroj: twitter.com, novinky.cz

KAM DÁL: Proč Putina někdo nezabije? Hledá se ruský plukovník Stauffenberg.