Pokuta pro Heineken: Vzorky odpadních vod pivovaru Krušovice několikrát překročily limity

Vzorky, které několikanásobně překročily limity, byly odebrány na odtoku z pivovarské čistírny, analyzovala je akreditovaná laboratoř Povodí Vltavy. „Při stanovení výše pokuty jsme přihlédli k nepříznivým výsledkům odebraných vzorků. Ve všech šesti ukazatelích byla hodnota maximálního limitu mnohonásobně překročena,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze Václav Beroušek.

Podle něj jsou limitní hodnoty v povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod stanoveny tak, aby byl vodní tok ochráněn. Odtok z čistírny odpadních vod pivovaru ústí do Krušovického potoka, který ústí do Červeného potoka a ten patří mezi takzvané kaprové vody, tedy vody vyžadující vyšší stupeň ochrany.

Heineken se chce zlepšovat

„Rozhodnutí, učiněné na základě rozborů z loňského roku během zkušebního provozu ČOV, respektujeme a pod dohledem ČIZP a krajského úřadu neustále pracujeme na zlepšení. Jde o výsledky, které zohledňují nejen odpadní vody našeho pivovaru, ale také celé obce,“ vysvětlila za Heineken Dita Vašíčková.

Do čistírny odpadních vod podle ní skupina dlouhodobě investuje desítky milionů korun s cílem maximálně chránit okolní území. „To plánujeme i do budoucna, a to i přesto, že se jako řada jiných společností vyrovnáváme s dopady krize způsobené pandemií C19. Jde o složitější proces, který je o to těžší vzhledem k tomu, že jsou místní stanovené limity výrazně přísnější než ty, které pivovarům běžně stanovuje zákon,“ dodala Vašíčková.

