Poslední zhasne. Česká republika je krok od toho přejít z demokracie k anarchii

/POLITICKÁ SATIRA/ Občanská neposlušnost, nedůvěra k politické reprezentaci, minimální počet lidí, kteří jsou ochotni chodit k volbám. To je jen několik střípků pozvolně uvadající demokracie v České republice. Kdo měl strach, že moc padne do ruky jen několika vyvoleným a staneme se jednou z dalších autokracíí v Evropě hned po Maďarsku, tak se plete. Události posledních měsíců ukazují, že zde zavládne spíše systém bez řádu.

Co to je?

Bývalý ministr zdravotnictví raději utekl zpět ke své slibně načaté hudební kariéře a současný ministr Prymula naznačil, jak by měl doopravdy fungovat zákon v České republice. „Četl jsem různé názory na to, jak zvládat pandemii koronaviru na sociálních sítích a musím připustit, že v podstatě každý druhý má v tomto tématu neuvěřitelný přehled a sám některé nápady zpracovávám do naší strategie. Zkusil jsem tak, jestli funguje naše nařízení se zavřenými hospodami. Obětoval jsem vlastní zdraví a důvěryhodnost, abych si něco zásadního vyzkoušel.”

Na otázku, co to vlastně ministr s prudce nakloněnou židlí zkoušel, zatím neodpověděl. „Vše se dozvíte v úterý z úst prezidenta,” uzavřel záhadně. Co máme číst mezi těmito nejistými signály a náznaky? Zdá se, že Prymulova návštěva restaurace s šéfem poslanců hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem nebyla žádnou odhalenou chybou, ale jen předzvěstí k něčemu mnohem radikálnějšímu.

„Říkají tomu NOVÁ STRATEGIE a upřímně se jí bojím. Ty fotografie v novinách budou mít totiž zásadní vliv na fungování země a našeho politického systému. Já už se stěhuji do Kanady, protože to, co tady vypukne v úterý po exhumaci prezidenta, bude doslova revoluce. Víc vám ale nemůžu říct, věřte mi,” vysvětluje muž, který stojí blízko prezidenta a zatím stále ministra Prymuly, jenž chce zůstat v anonymitě.

Poslední zhasne

Po Praze kolují informace, že na všech ministerstvech se svítí do hluboké noci a za okny je slyšet zvuk skartovacího přístroje. Evidentně se tak chystá pořádný úklid a podle nepotvrzených informací se také zvýšil počet cestujících na letišti Václava Havla, a to hlavně z řad státních úředníků.

Co oni vědí a my ne? Podezřelé je také chování premiéra Andreje Babiše. Kromě toho, že už jeho věty nedávají vůbec žádný smysl, stejně jako jeho politické rozhodnutí, zdá se, že přichází o nejdůležitějšího člověka ze svého týmu.

Marek Prchal totiž neoficiálně prchl k občanské iniciativě “Vše je dovoleno.” Pomalu se rozrůstající undergroundové uskupení se začíná formovat i na sociálních sítích a kdo jiný by měl začít v prvních krůčcích nové “politické síly” než právě expert, jenž pravděpodobně stojí za úspěchem hnutí ANO. Situace na politické scéně se tak pomaličku připravuje na nečekanou bouři, která dle dostupných indicií vypukne právě v úterý.

Odhaduje se, že už v pondělí na úřady ministerstev nepřijde žádný zaměstnanec a na stole v průhonické tělocvičně bude ležet hned několik rezignací najednou. Kdo bude tedy poslední, kdo zhasne politické světlo nad Českou republikou?

Anarchie made in Czechia

Konečně se dostáváme k tomu, co je vlastně cílem celé té podivné kampaně ministra Prymuly a postupnému vylidňování České republiky. Ministerstva nebude mít kdo řídit, lid se začne mnohem masivněji probouzet na ulicích a prezident Miloš Zeman se chystá o vyhlášení války s dolními deseti miliony.

Premiér, prezident a Jaroslav Faltýnek totiž usoudili, že z nezvládnuté pandemie není jiná cesta, než prostě změnit radikálně systém. Mostem k tomuto kroku má být právě vykonstruovaná kauza plukovníka Prymuly, který měl být ještě poslední nadějí v navrácení důvěry k vládě, ale také k demokratickému systému. To už je u konce. Vyšehradská restaurace byla poslední kapkou.

Pražský hrad staví hradby, posiluje vojenské hlídky, nová občanská iniciativa “Vše je dovoleno” nenápadně sbírá podporu na sociálních sítích díky Marku Prchalovi a zdá se, že od úterý se Česká republika ocitne v novém politickém systému. 28. října se tak znovu předá moc do ruky nové garnitury. Kdysi se z monarchie stala republika a tentokrát se z republiky stane anarchie. Jak to nakonec dopadne a co taková změna obnáší, se brzy dozvíme. Co je však jisté, minimálně se znovu otevřou restaurace a hospody. Bez nich se totiž anarchie dělá jenom těžko.

Tento text vznikl, jako politická satira.

