Povolební vyjednávání ve Středočeském kraji běží. O jeho výsledku je téměř rozhodnuto

K volebním výsledkům se již jak na sociálních sítích, tak i přímo vyjadřují lídři jednotlivých stran a hnutí. V kraji vítězné hnutí Starostové a nezávislí k volebnímu vítězství dovedla Petra Pecková, statostka Mnichovic na Praze-východ, která se dlouhá léta pohybovala i v médiích. Ta by ráda v kraji nyní viděla velkou koalici, jak ale další jednání dopadnou, se teprve uvidí.

Hejtmankou bude Pecková

Podle dosavadních zpráv již proběhla první jednání s ostatními stranami. Druhá ODS podle slov vítězky voleb Petry Peckové nejprve usilovala o post hejtmana. „Z mého pohledu se nehraje na přihrávky, ale na góly,“ okomentovala lídryně STANu tento požadavek s tím, že ODS ze svého požadavku ustoupila. „Zatím nikdo nezpochybňuje, že bychom měli mít hejtmana a že bych to měla být já,“ uvedla Pecková.

Chtějí širokou koalici

Všechny čtyři strany, které ihned po vyhlášení výsledků zahájily jednání, tedy STAN, ODS, Piráti a Spojenci pro Středočeský kraj, deklarovali ochotu spolupracovat. Pecková zároveň uvedla, že pokud by skutečně nastoupila do vedení kraje, musela by vyřešit své angažmá v Mnichovicích u Prahy, kde je starostkou.

Moravskoslezský kraj povede koalice vítězného hnutí ANO s ODS, lidovci a nově rovněž s ČSSD. Dohodli se na tom na svém dnešním jednání představitelé těchto čtyř uskupení. V pětašedesátičlenném zastupitelstvu bude mít koalice převahu 46 hlasů. Hejtmanem bude znovu Ivo Vondrák (ANO).

Pokud by se podařilo vyjednat takto širokou koalici, opírala by se o 50 z celkového počtu 65 hlasů v zastupitelstvu. Vítězní STAN mají 18 křesel, druhá ODS 16, Piráti 12 a Spojenci čtyři. ANO, které ve středních Čechách dosud vládlo, získalo 15 mandátů. Povolební jednání jsou podle Peckové vstřícná a odpoledne pokračují. "Věřím tomu, že se dohodneme," dodala.

Martin Kupka souhlasí s Peckovou

K výsledkům se vyjádřil také Martin Kupka z ODS: „Děkuji všem, kteří podpořili v krajských a senátních volbách kandidáty ODS. Ve středních Čechách jsme si s vítězným hnutím STAN okamžitě sedli k jednacímu stolu a věřím, že budeme umět společně dotáhnout změnu v našem kraji až do konce, uvedl na twitteru. „Respektujeme právo STAN určit hejtmana," řekl. "To, jaké resorty bychom měli a jaký bude poměr, je ještě ve hře," dodal.

ANO nikdo neoslovil

Současnou situaci okomentovala také dosluhující hejtmanka Pokorná Jermanová, jejíž hnutí odchází po čtyřech letech vládnutí do opozice: „Na opozici se velmi těším, protože ta pozice je vždycky snadnější. Takže my se těšíme všichni, pokud tam skončíme,“ uvedla s tím, že bude na mateřské dovolené se svou dcerou. Chce také dál pracovat pro hnutí, bude nutné například připravovat celostátní sněm.

KAM DÁL: Babiš už si vodí i Prymulu, Zemanovo ego nás přijde hodně draho a koronavirový chaos pokračuje.