Praha vyjednala ústupky u developera. Na Masaryčce by mělo vzniknout více bytů

Vedení města zvažovalo, že se odvolá proti nepravomocnému územnímu rozhodnutí, od toho ale nakonec ustoupilo. Novinářům to řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstek Petr Hlaváček (TOP 09). Dohodu s developerem dnes schválili pražští radní. Svou dohodu s developerem chce uzavřít rovněž radnice Prahy 1.

Penta chce na pozemcích vybudovat administrativní čtvrť podle projektu studia zesnulé britské architektky Zahy Hadidové. Stavba má vyjít až na deset miliard korun. Vydané rozhodnutí se týká první části projektu na brownfieldu u ulice Na Florenci, kde mají vzniknout dva propojené bloky.

Předešlé vedení

„Podařilo se nám zlepšit postavení města a získat od developera další závazky tak, abychom vytvořili hezký veřejný prostor a také řešili bydlení v Praze. Bohužel město ztratilo svoji nejzásadnější vyjednávací pozici už v září 2017, kdy se na zastupitelstvu hlasovalo o koeficientech (zastavěnosti) a byly navýšeny. Tehdy město mělo tlačit na developera. My jsme ty možnosti nyní měli již omezeny," řekl Hřib.

Podle dohody vzniknou oproti původním plánům stavebníků v části projektu nové byty. To se týká území za magistrálou směrem do Karlína, kde je zástavba plánována později. Podíl bydlení by zde měl podle Hlaváčka dosáhnout až 50 procent. „Tady je celý proces na úplném začátku, proto nesmíme udělat stejnou chybu, jako udělalo minulé vedení v části před magistrálou," řekl Hlaváček.

Nepravomocné územní rozhodnutí se týká okolí nádraží a prostoru podél ulice Na Florenci. Právě pro tuto část pak podle Hlaváčka město s developerem domluvilo, že budou vysázeny nové stromy a opraveny ulice. Vznikne nové náměstí na křižovatce ulic Na Florenci a Havlíčkova.

Pražští radní se zabývali rovněž možností podat k územnímu rozhodnutí připomínku. Tuto variantu nakonec zamítli. „Jeden z argumentů proti byl, že je sporná otázka výsledku odvolání a pro město je tento postup výhodnější, tady jsou černé na bílém závazky investora," řekl Hřib.

Co nás čeká?

Nové stavby mají podle plánů Penty pokrýt nevyužitou oblast kolem Masarykova nádraží a pokračovat na druhé straně magistrály směrem k Florenci. Budovy mají být až devítipatrové, ta nejvýraznější podle návrhu architektky Hadidové má fasádou připomínat koleje, které symbolicky skončí přechodem ve strukturu připomínající zlatou věž.

Investor slibuje také náměstí, parky a další zeleň a lepší propojení Prahy 1 s Florencí a Karlínem. Celkem má projekt podle informací investora zahrnovat až 100.000 metrů čtverečních kancelářských ploch, obchodů, restaurací a kaváren.

