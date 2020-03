Praha zvažuje odpuštění nájemného v městských prostorech

Jak nejlépe z finančních problémů, do kterých se mnoho z Pražanů dostalo díky pandemii koronaviru? Drastická opatření vlády mají za vinu ušlý zisk velkému počtu obchodníků. agistrát tak přišel alespoň s částečným řešením...

Jak nejlépe z finančních problémů, do kterých se mnoho z Pražanů dostalo díky pandemii koronaviru? Drastická opatření vlády mají za vinu ušlý zisk velkému počtu obchodníků. agistrát tak přišel alespoň s částečným řešením...

Vedení Prahy bude v rámci podpory podnikatelům zasažených opatřeními proti koronaviru jednat o odpuštění nájemného v městských prostorech. Zda bude pomoc poskytnuta, její podoba a komu bude určena, zatím není jasné. Na dotaz odpověděl radní Jan Chabr (TOP 09). Magistrát již rozhodl, že nájemcům odloží splátky nájemného a nebude po nich chtít úroky ze zpožděné platby. V Praze je registrováno asi 500.000 podnikatelů. Vládním nařízením z poloviny března jsou mimo jiné zavřeny restaurace a s výjimkou například potravin či drogerie také obchody.

"Pomoc má být podle mě primárně určena menším a nízkoobratovým podnikatelům. Naším cílem je zajištění pokračování provozů a zajištění maximální možné míryzaměstnanosti. Finanční limity Prahy jsou ovšem také omezené," řekl Chabr.

Prodlení platby?

Pokud by Praha odpustila nájemné všem nájemcům městských prostor, výpadek z nájemného v rozpočtu Prahy by byl v řádu stamilionů korun.

Europoslanec a předseda zastupitelů Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil pak chce v rámci jednání s koaličními Piráty a Prahou Sobě navíc navrhnout také jednorázovou výpomoc ve výši 45.000 korun. Pokud by peníze město vyplatilo plošně, vyšlo by to mnoho miliard korun. Pospíšil chce diskutovat rovněž o podpoře podnikatelům sídlícím v soukromých prostorách.

Město již rozhodlo, že nebude nájemcům účtovat úroky z prodlení platby nájemného. Odpuštění úroků má trvat po celou dobu karenčních opatření. Pokud se podnikatelé dostanou do nouze, pak jim magistrát dovolí v budoucnu dlužné nájemné splácet na základě splátkového kalendáře.

Česko mělo k půlnoci 1287 potvrzených případů nákazy koronavirem. V neděli bylo podle webu ministerstva 1161 pozitivních testů, během pondělka tak přibylo 126 případů. Denní počet testovaných, v pondělí bylo provedeno 2247 testů, celkem přes 19.600. V pondělí se z nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, vyléčil sedmý pacient. Česko má dvě oběti.

