Home office funguje i u nás: COVID-19 ukazuje možnosti, které jsme doposud nevyužívali

Mnoho lidí by si přálo mít možnost pracovat alespoň občas z domova, ale většina zaměstnavatelů se k tomuto trendu stále ještě stavělo spíše odmítavě. Pak ale přišla pandemie koronaviru a ukázalo se, že tento požadavek zaměstnanců není zase tak nereálný, jak se zdálo. Je to možná logisticky náročnější, ale zdá se, že rozhodně ne nemožné. A nejde jen o úřady.

„V souvislosti s doporučením, aby lidé chodili co nejméně ze svých domovů a aby mohli, pokud je to možné, pracovat z domova, jsme vše zařídili tak, aby to zkrátka šlo,” konstatoval jednoduše jeden z menších podnikatelů z Kutnohorska, který svým zaměstnancům poskytl podmínky pro domácí práci. „Trochu jsem se toho bál, ale nakonec se ukazuje, že to vůbec není špatná praxe. Dokonce začínám uvažovat o tom, že tento způsob organizace firmy necháme i do budoucna, ale to bude také na dohodě se zaměstnanci,” uvedl dále.

Výhoda i pro zaměstnavatele?

„V době, kdy je možné v podstatě téměř vše dělat elektronicky, nevidím důvod, proč by mnozí zaměstnanci, kteří se doposud scházejí v kancelářích, nemohli alespoň po většinu doby pracovat z domova. Jako matka tříletého dítěte vím, jak moc by to mně i celé mojí rodině pomohlo. A nakonec ani zaměstnavatelé by na takové variantě netratili, protože by jim maminky “neutíkaly” na paragraf, když je dítě třeba nachlazené. Pokud bych mohla pracovat z domova, určitě bych si i tak svoji práci odvedla - třeba v noci,“ zamyslela se paní Soňa, maminka tříletého chlapečka, která se do práce po mateřské vrátila v listopadu minulého roku.

Velké společnosti home office přímo nařizují

Stejně jako uvedený podnikatel přistoupily k tomuto kroku také mnohé úřady a další instituce a lidé si home office povětšinou chválí - samozřejmě s tím, že je bohužel vyvolána špatným spouštěčem. Práci z domova mají dokonce nařízenou například zaměstnanci Twitteru nebo Facebooku, ale i některých velkých společností v naší republice, jako je například Komerční banka, Česká spořitelna nebo Sazka a další. Nejde samozřejmě o všechny zaměstnance, ale jak je vidět, v mnoha případech je taková praxe realizovatelná.

Jak to bude dál?

Přijde ale doba, a všichni doufáme, že to nebude trvat dlouho, kdy se vše začne vracet do normálu. Vrátí se většina firem znovu ke svému běžnému provozu nebo budou uvažovat o změně, jejíž možnost prověřuje právě současná pandemie? Budou zaměstnanci trvat na zachování současného stavu nebo se rádi vrátí do svých kanceláří? To všechno samozřejmě ukáže až další vývoj, jisté ale je, že nám nákaza COVID-19 ukázala, že možnosti jsou a je možná škoda jich nevyužívat.

Češi jsou pod průměrem

Češi prozatím nejsou žádnými velkými přeboríky ve využívání home office. Za pětiprocentním průměrem Evropské unie zaostáváme o celé procento. Tyto hodnoty se ale v posledních letech přece jen zvyšují. Stále máme ale do dohánět na vítěze této pomyslné soutěže, jímž je Holansko s plnými 14 % zaměstnanců, kteří svoji práci odvádějí doma. Za nimi jsou pak na druhé příčce s 11 % Lucemburčané. Je vidět, že to jde.

