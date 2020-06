Začíná astronomické léto. Meteorologové naznačují, jaký bude jeho začátek

Krátce před půlnocí v sobotu 20. června nastane letní slunovrat, na severní polokouli začne astronomické léto. Přesně ve 23:44 středoevropského letního času vstoupí Slunce do znamení Raka, na své pomyslné dráze dospěje do nejsevernějšího bodu a začne se vracet k rovníku. Znamená to nejdelší den a nejkratší noc v roce.