Překvapení pro dělníky: V Belgii našli při opravě fontány srdce starosty uchované v lihu

Při renovaci fontány v belgickém městě Verviers se našla schránka s podivuhodným obsahem - nádobou s lihem, v níž se uchovalo srdce prvního starosty Pierra Davida. Napsal o tom server BBC. David zemřel v roce 1839, v roce 1883 byla dokončena fontána nesoucí jeho jméno a právě tehdy byla dovnitř umístěna nádoba se srdcem.

Legenda se potvrdila

„Městská legenda se potvrdila: schránka byla v horní části fontány, poblíž busty Pierra Davida, za jedním z kamenů, které se přemisťovaly během restaurování,“ uvedl zástupce města Maxime Degey. Podle něj se srdce našlo koncem srpna a bylo prakticky v neporušeném stavu.

Na počest starosty

Občané města chtěli v roce 1839 svého zesnulého starostu uctít, a proto se souhlasem rodiny nechali chirurgicky vyjmout jeho srdce, které plánovali umístit do chystaného památníku. Shromáždit prostředky na jeho stavbu však trvalo několik desetiletí a proces provázely rovněž hádky o to, jak by měl pomník vypadat. Nakonec na počest politika vznikla fontána na náměstí Place Verte.

KAM DÁL: Ho Či Minovi soudruzi po smrti nesplnili jeho přání. Doživotní prezident Vietnamu zemřel v den vzniku svého státu