Přísnější německá opatření proti Čechům. Pro sousední stát jsme extrémní riziko

Hlavním omezením pro běžné cesty do Německa je to, že při příjezdu z vysoce rizikové oblasti je nyní nezbytné mít u sebe negativní test, který již není možné nechat si vyhotovit až po příjezdu. I při negativním testu přitom musí lidé nastoupit do desetidenní karantény, kterou ale lze ukončit dalším negativním testem nejdříve po pěti dnech izolace.

Policie na největším německém letišti ve Frankfurtu nad Mohanem zintenzivní kontroly u letů z vysoce rizikových oblastí. Důsledně kontrolovány budou například doklady o aktuálním negativním testu na koronavirus. Také letiště v Mnichově bude mobilizovat mnohem více policistů kvůli kontrolám přistávajících pasažérů.

A co pendleři?

Zpřísní se i kontroly českých pendlerů, ale Bavorsko a Sasko vůči nim budou přistupovat rozdílně. Zatímco Sasko bude žádat po pendlerech dva testy na koronavirus týdně, pro vstup do Bavorska se budou muset čeští přeshraniční pracovníci od pondělí nechat testovat každých 48 hodin.

Německo zařadilo Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových zemí v pátek spolu například s USA, Španělskem, Portugalskem, Slovinskem, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou, Kosovem, Severní Makedonií a Egyptem. Jde o země s mnohem prudším nárůstem případů koronavirové infekce než v Německu, zpravidla s více než 200 nově nakaženými na 100 000 obyvatel za týden.

Uplynul také rok ode dne, kdy francouzské úřady ohlásily první potvrzené případy koronavirové nákazy v zemi i v celé Evropě. Také Francie přitom zpřísňuje podmínky pro vstup do země. Cestující, včetně těch ze zemí EU, se musí od půlnoci před vstupem do země prokázat negativním PCR testem na koronavirus, ne starším než 72 hodin. Opatření se však netýká "nezbytných cest", pendlerů z okolních zemí a pozemní dopravy.

