Respirátory nejsou, svět je vykoupený. Zoufalí lékaři je shánějí sami, stát podle mnohých selhal

V České republice chybí až milion respirátorů, což potvrdil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Shánět se budou velmi složitě, samozřejmě nejsme jedinou zemí, která by kvůli epidemii koronaviru ráda doplnila zásoby. Nedorazí ani pět milionů roušek, které vláda slíbila. Podle premiéra Andreje Babiše kdosi kohosi v Číně podvedl a proto z obchodu sešlo. Zoufalí lékaři už se v mnoha případech na stát nespoléhají a dělají, co mohou.

Podle resortu zdravotnictví by měly další ochranné pomůcky dorazit mezi středou a pátkem. Kolik však čeho reálně bude, to však neví vůbec nikdo. Premiér Andrej Babiš pouze řekl, že by měly stát 1,7 milionu korun. Doufejme, že to není jen zbožné přání, ale opravdu se tak stane. Zatím se totiž vládě materiál shánět nedaří. Například poslanec za ODS Martin Kupka podotkl, že je to strašně krásné, ale zatím pouze v rovině slibů.

Lékaři už vládě nevěří

Skepticismu se není co divit. Vždyť například Zlínský kraj dostal na konci minulého týdne 2800 respirátorů nejvyšší kvality. Na den je ale potřeba 16 tisíc kusů. Řada lidí je tak právem na jakákoli vyjádření opatrná. Centrální nákup selhává, řada zdravotních zařízení, ale i jednotlivých lékařů, ochranné pomůcky nemá a zřejmě jen tak mít nebude.

Faktem je, že svět nemá kde nakupovat. Respirátory se musí vyrobit. Není to tak, že lusknete a máte je na skladě. A teď je poptávka obrovská. Kdo se nepřipravil s předstihem, teď nenakoupí, nebo jen velmi složitě. Samozřejmě to jde na černém trhu, ale za obrovské peníze a není to cesta, kterou by byla pro profesionální zdravotníky důstojná. Na místě je ovšem otázka, zda jim zbývá něco jiného? Dokud státem slíbené dodávky reálně nedorazí, jakoby neexistovaly.

Ochranné pomůcky chybí i v Praze. "Navzdory prohlášení vlády hlavní město Praha neobdrželo od ministerstva zdravotnictví žádné avizované osobní ochranné prostředky, vyjma 50 kusů určených zdravotnické záchranné službě. Systém přidělování ze strany ministerstva zdravotnictví není funkční a apelujeme, aby jich stát zajistil dostatečný počet pro činnost kraje," řekl primátor hlavního města Zdeněk Hřib.

I proto vznikl seznam, kde se zoufalí doktoři, pracovníci v lékárnách a další lidé snaží zoufale sehnat alespoň pár kusů roušek nebo čehokoli, co by je ochránilo při jejich práci. Na seznam se můžete podívat zde.

Nadějí je teď Čína, má to však svá ale

„Nedostatečné zásoby ochranných pomůcek jsou skutečně velkým problémem, ale jsem přesvědčený, že potřebné množství by nesehnal v této době nikdo. Žádná postižená země se jen tak o své zásoby nepodělí. Nadějí je tak hlavně Čína, která má obrovské výrobní kapacity a její potřeba postupně klesá. Ale i u Číny se o ně uchází mnoho zemí najednou. Nějaké pomůcky určitě dorazí, ale mám obavu, že bude problém zajistit jejich pravidelný přísun v dostatečném množství. Všichni bychom si měli přát, aby se to podařilo, jejich dostatek je pro úspěšný boj s touto pandemií klíčový,“ uvažuje vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Rastislav Maďar

Je také třeba zmínit, že na začátku března odvezl armádní speciál do Číny pět tun humanitární pomoci, konkrétně 780 tisíc párů ochranných rukavic, 43 tisíc roušek a respirátorů a 6800 ochranných obleků. Jen o tunu méně se do letadla nevešlo a zůstalo v České republice. Čínská strana teď vše „věnovala“ zpět.

Ovšem proč tolik potřebné věci tak dlouho ležely ve skladu, to příliš logiku nemá. Češi přitom nabízeli ještě větší pomoc, než o kterou Čína zažádala a objevily se dokonce spekulace, že ve chvíli, kdy náklad z Prahy dorazil do Pekingu, už vlastně nebyl potřebný a Číňané ho posílali dál do Íránu.

Stát selhává, čas na přípravu byl

Slibem sice nezarmoutíš, říká se. V tomto případě by se o tom ale dalo vážně pochybovat. Vláda vsadila na centrální nákup. Což má v praxi znamenat, že se postará nejen o zdravotnická zařízení, ale i o své občany, kteří také respirátory a roušky shánějí. Neděje se tak a podle mnohých odborníků to bylo špatné rozhodnutí. Nedovolit nemocnicím, aby se o sebe postaraly, se neukazuje jako moudré rozhodnutí.

Proto už řada zařízení tento pokyn obchází. Jen namátkou ve Slaném si roušky nechali ušít. Hejtman libereckého kraje Martin Půta už vydal pokyn, aby byly ochranné pomůcky a dezinfekce co nejdříve zajištěny po vlastní ose, na výrobě se dohodl i s Technickou univerzitou. Podle jeho náměstka Přemysla Sobotky stát v zásobování selhal. Podobně hovoří i další představitelé krajů, měst a obcí.

Přitom čas na přípravu byl. Už 27. ledna ležel ve sněmovně návrh na projednání příprav a opatření na boj s koronavirem. Bohužel premiér Andrej Babiš nic takového nepřipustil. „Jsem si jistý, že všichni lékaři poslanci by opatření, která by vláda v čele s premiérem navrhla, podpořili. Prevence je příprava na situaci, o které doufáme, že nenastane a věříme, že se nás netýká. Jenže premiér pouze věřil a doufal a teď je vláčen událostmi,“ kroutil hlavou poslanec za TOP 09 a uznávaný lékař Vlastimil Válek. Škoda, roušek i respirátorů mohl být dnes dostatek. A nejen jich...

Neexistuje laboratoř, kde by bylo možné se nechat soukromě testovat na koronavirus.