Země není připravena: Neexistuje laboratoř, kde by bylo možné se nechat soukromě testovat na koronavirus

Chcete se nechat soukromě testovat na koronavirus a mít jistotu, že nemoc nemáte? Máte smůlu, nejde to. Přesto, že vláda v čele s Andrejem Babišem tuto možnost avizovala, realita je naprosto jiná. Jediná možnost je na doporučení hygienika, když máte příznaky, což nám potvrdil i pan Petr Ch., který se chtěl nechat otestovat v Praze.

Že jste se nakazili často zjistíte až příliš pozdě na to, abyste nemoc nešířili dál

Seznam akreditovaných soukromých laboratořích najdete na webu Státního zdravotního ústavu a na jeho základě byste si měli vyhledat místo, kde se necháte otestovat. Dobrovolně, bez příznaků, jen pro svůj klid. Alespoň tak to několikrát prezentovali premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Důvodem byl fakt, že státní laboratoře nápor nestíhaly a v Česku tak byla (a stále je) velmi nízká protestovanost populace, což potvrdil i epidemiolog Roman Prymula.

Nemáte doporučení, netestujeme

Jenže realita je naprosto odlišná. Byť byste měli mít možnost si test zaplatit, nejde to. „V Praze není jediná soukromá klinika, kde by bylo možné se otestovat,“ popsal nám situaci pan Petr Ch. (redakce zná identitu respondenta, který však chce (logicky) zůstat v anonymitě, pozn. red.), jehož známý je doma v karanténě a on chtěl mít jistotu, že COVID 19 nemá. Neměl doporučení hygienika, tak mu test udělat odmítli přesto, že si ho chtěl samozřejmě zaplatit.

Místo toho se tedy sebral a z hlavního města odjel. Doufá, že se u známého nemoc neprojeví. V opačném případě se vrátí, dojde si pro ono doporučení a pak se snad konečně dočká testu. Toto je ale bohužel jen jeden případ z mnoha, takhle to momentálně (ne)funguje nejen v metropoli, ale při pohledu na webové stránky jednotlivých laboratoří v celé republice.

V Česku je aktuálně potvrzeno 214 nakažených novým koronavirem. Ovšem zřejmě to je pouze špička ledovce, reálná čísla budou daleko vyšší.

Nejsou ochranné pomůcky

Druhou neméně důležitou věcí je pak absolutní nedostatek ochranných pomůcek. Že nejsou roušky a respirátory pro veřejnost, zřejmě každý poznal při marném shánění na internetu. Ministr Vojtěch přiznal, že jich chybí až milion kusů. Nepřipravenost státu se však projevuje zejména ve zdravotnictví, právě i ve zmíněných laboratořích.

„Pokud je zvýšené riziko, že jste infikováni tímto virem, nenavštěvujte naše odběrová místa. V současné době nejsme schopni zajistit odběr vzorků od rizikových pacientů, který by byl bezpečný pro ostatní pacienty a zaměstnance laboratoře. Čekáme na doporučení státních orgánů, jakým způsobem tyto odběry provádět. Zvážíme, zda budou navržené postupy proveditelné v podmínkách našich odběrových míst. O případné změně v přístupu k těmto odběrům vás zde budeme informovat,“ můžete si přečíst na stránkách Spadia Lab.

„Laboratoře skupiny AeskuLab v tuto chvíli nejsou schopny zajistit vyšetření COVID 19 pro samoplátce. Pokud máte o toto vyšetření zájem, nechoďte na naše odběrová místa ani do našich laboratoří.“ A tak by se dalo pokračovat dále. Vypadá takto fungující testovací „program“? Jistě ne.

Naprostá nepřipravenost státu

Nikdo nerozporuje nařízená omezení, která vláda učinila. Jenže schopnosti „odkomunikovat“ na tiskovkách skvělou práci podráží nohy realita. „Na základě tiskových konferencí to vypadá, že vše běží bez potíží, ale v realitě tomu tak v mnoha případech není. Všichni rozumíme faktu, že se situace mění každý den, ale komunikace vůči oborné veřejnosti vázne. Zejména lékaři, kteří nemají přímou návaznost na velká zařízení, se snaží z různých zdrojů sehnat poslední platná doporučení. Příkladem je web ministerstva zdravotnictví, kde jsou poslední platná odborná doporučení z 8. 3. Platí i dnes, týden poté, když všichni víme, jak zásadně se situace změnila?“ popisuje svoji zkušenost šéf Centra sportovní medicíny Jiří Dostal.

Tady ještě více než dříve rezonuje fakt, že už 27. ledna opozice navrhovala ve sněmovně projednat bod, kde by se řešila příprava a plány na boj s koronavirem. V té době už byl ve Francii první potvrzený případ a bylo jasné, že nemoc je v Evropě. Vládní koalice však bohužel svojí většinou nedovolila tento bod projednat. „Premiér věřil a doufal, že se k nám koronavirus nedostane. A dnes je vláčen událostmi. Mohli jsme být mnohem lépe připraveni,“ má jasno poslanec za TOP 09 a profesor radiologie Vlastimil Válek.

Nákupní centra v Praze jsou skoro prázdná, supermarkety naopak praskají ve švech.