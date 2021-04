Vzdá se dnes britská královna trůnu? Na den svých 95. narozenin slíbila významné prohlášení

V Buckinghamském paláci se dějí věci. Po smrti prince Philipa se královská rodina připravuje na radikální změnu, kterou královna Alžběta II. pravděpodobně chystá na den svých narozenin. Nejdéle sloužící panovnice na světě už totiž před čtyřmi lety podle Daily Mirror vyslovila přání abdikovat ve chvíli, kdy završí 95 let svého života.

Syn princ Charles na svou královskou roli čeká už několik desítek let a teď je podle zákulisních informací králem ve výcviku. Vydrží královna Alžběta II. ve své roli do konce života, nebo jenom ustoupí do pozadí a předá své kompetence synovi princi Charlesovi?

Smutné narozeniny

Pouhé čtyři dny po pohřbu milovaného manžela prince Philipa slaví královna Alžběta II. neuvěřitelných 95 let života. „Prohlašuji, že celý můj život, ať už dlouhý nebo krátký, bude věnován vaší službě,” prohlásila Alžběta II. při své korunovaci v roce 1953. V britských médiích se spekuluje, jestli tento slib dodrží, avšak zároveň přenechá velký díl práce svému synovi Charlesovi a vnukovi Williamovi.

Autor knihy Prince Philip’s Century Robert Jobson naznačuje nejpravděpodobnější scénář následujících dní. Ten se přiklání k variantě, že se princ Charles stane ve svých 72 letech “kvazi králem”, který zastoupí svou matku na všech důležitých událostech včetně státních návštěv.

Nová éra královské rodiny

Byť na záběrech z kaple sv. Jiří během pohřbu prince Philipa byla znát fyzická křehkost panovnice, většina britských novinářů a odborníků se shoduje, že se trůnu nikdy nevzdá. Režim se jí však i vzhledem k pokročilém věku bude zásadně upravovat. Zmíněné státní návštěvy už nebudou v její kompetenci.

Londýnské noviny informovaly, že se královna Alžběta přestěhovala z Buckinghamského paláce, kde žila společně s princem Philipem. Jejím trvalým domovem se tak v posledních dnech stal zámek Windsor, kde podle všeho bude pokračovat v kralování, ale pouze do určité míry.

Lze tedy očekávat, že bude nadále dostávat červenou truhlu s vládními informacemi a stejně tak bude probíhat tradiční týdenní audience premiéra, tentokrát ve Windsoru. The Sun dodává, že princ Charles, který bude čím dál tím více mluvit s veřejností, dostane na starost diplomatickou agendu ve věci jednání se zástupci zemí Commonwealthu, které se konají v Buckinghamském paláci. Jaké změny a kdy se v královské rodině opravdu chystají, však sdělí světu jen sama královna.

