Starostu Řeporyjí Pavla Novotného vyšetřuje odbor extremismu a terorismu pražské policie

Někdejší policejní prezident Stanislav Novotný kritizoval svého jmenovce loni v prosinci ve vysílání Rossija 1. Ruská televize starostu pražské městské části oslovila kvůli jeho záměru vybudovat v Řeporyjích pomník vlasovcům. Stanislav Novotný, který policii šéfoval od května 1993 do října 1994, měl jako zástupce České republiky vysvětlit, kdo regionální politik je a jakou mají jeho slova ve společnosti váhu. Člena ODS označil v televizi za blázna, neúspěšného novináře a člena "pražské kavárny", který se přes skandály snaží vydělávat peníze, píše Deník N. Politik v reakci na jeho slova řekl serveru iDnes.cz, že je Novotný šmejd. „Je mi lhostejné, co říkal o mně, ale vadí mi, jakým způsobem zradil Českou republiku a vlastizrádci by měli viset,“ dodal tehdy starosta.

Čelí i další obžalobě

Novotný navíc čelí obžalobě za to, že loni v květnu na twitteru napsal, že by si přál, aby komunistický poslanec Zdeněk Ondráček za návštěvu Doněcké lidové republiky visel. Reagoval tak na příspěvek předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, který o Ondráčkově cestě na okupované území zmínil, že se to "blíží vlastizradě".

Až dva roky vězení

„Obžaloba byla podána 9. dubna 2020 pro podněcování k trestnému činu. Za to mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky," řekl mluvčí Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 Martin Černý. Věc ještě nebyla nařízena k projednání soudu. Komunálnímu politikovi za to hrozí až dva roky vězení.

„Vím, že nemám nikde do médií vyprávět, že někdo má viset. Jsou to ode mě strašné politické chyby a zaplatím za ně. Ale trvám na všem, co jsem řekl,“ řekl Novotný.

Na začátku letošního roku byl Novotný pravomocně odsouzen za vyhrožování smrtí podnikateli Markovi Vítovi. Soud mu uložil pokutu 66 600 korun. Dnes zopakoval, že ji zaplatí a že jeho právní zástupkyně v dané věci podá dovolání Nejvyššímu soudu.

