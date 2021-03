Stěhování Zemana z Pražského hradu. Ovčáček vzkazuje Kalouskovi, že prezidenta nevyhnali nacisté ani komunisté

Jednoduchý twitterový vzkaz poslal mluvčí Miloše Zemana bývalému předsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi. „Prezidenta z Pražského hradu nevystěhovali nacisté, neudělali to ani komunisté. Ale to Mirkovi Kalouskovi zjevně nedochází.”

Kalousek prezidentem?

Jiřího Ovčáčka popudil výrok, který vzešel z rozhovoru s Miroslavem Kalouskem, který byl dotazován na potenciální kandidaturu v prezidentských volbách v roce 2023. „Teď to není téma,” stručně odvětil jeden z nejviditelnějších polistopadových politiků.

Zamyslel se však nad zcela nečekaným tématem: „Pražský hrad je sídlo českých králů. Tím, že je to i sídlo českého prezidenta, velmi to svádí k pojetí moudrého mocnáře. Jsem přesvědčen, že takto se ten úřad vykonávat nemá, že to má být velmi civilně pojato,“ a tuto představu sdělil redakci serveru idnes.cz

Pod Ovčáčkovým twitterovým vzkazem se velmi rychle rozšiřují kritické hlasy, jež dávají Kalouskovi za pravdu. Uživatel komik si neodpustil kritiku současného prezidenta: „Protože tam tenkrát nebyl Zeman, ale skuteční prezidenti, kteří měli u lidu respekt. Váš šéf má akorát nudli u nosu.”

Jeden z nejvýstižnějších komentářů se trefuje do faktu, že i mimo pandemii koronaviru byl Pražský hrad téměř neprůchozí pro veřejnost: „Nacisté, ani komunisté, nezamkli Hrad na 7 západů a na plot nepověsili ceduli Pozor, pes!!!”

Miroslav Kalousek na slova Jiřího Ovčáčka zareagoval po svém: „Nacisté i komunisté měli na Hradě svoji loutku. Teď tam má svoji loutku Vl. Putin. Já bych si přál civilního suverénního prezidenta, který by patřil jenom svojí zemi. Ten na Hradě sídlit nutně nemusí. A Hrad by patřil jenom veřejnosti. Zasloužil by si to."

A co vy, přestěhovali byste sídlo prezidenta z Pražského hradu? A co říkáte na reakci mluvčího Jiřího Ovčáčka?

