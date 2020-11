Vláda rozvolní opatření. Ne podle PSA od pondělí, ale až od 3. prosince dle svého rozhodnutí

Znamená to například znovuotevření restaurací, všech obchodů (i v neděli) i provozoven služeb nebo zrušení omezení volného pohybu osob v nočních hodinách.Venku by se mohlo scházet až 50 lidí místo současných šesti, skončit by měl také zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech. Naopak povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejných místech zůstane.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný zopakoval, že ve vyšších stupních protiepidemického systému PES mají být opatření koordinována celostátně.

Případné další rozvolnění se nebude týkat škol. Ministerstvo školství tento týden oznámilo, že školy budou od pondělí fungovat v režimu podle současného čtvrtého stupně protiepidemického systému.

Otevřené obchody, oděvy a obuv bez karantény

Všechny obchody a nákupní centra se budou moci znovu otevřít. Bude platit omezení plochy na zákazníka. Zkoušené oděvy ani obuv nebudou muset být 24 hodin v izolaci. Pro všechny obchodníky se také zruší dosavadní nedělní zákaz prodeje.

V obchodech i nákupních centrech bude muset mít zákazník pro sebe na nákup 15 metrů čtverečních provozní plochy. V nákupních centrech se budou moci otevřít stravovací zóny, restaurace v nich budou smět vydávat jídlo přes okénko pouze s sebou. Zůstanou uzavřené dětské koutky. Personál bude muset používat roušku či respirátor. Vláda nenařídila dvojitou ochranu obličeje, tedy současné použití štítu.

Restaurace na polovinu své kapacity

Ve čtvrtek se znovu otevřou stravovací zařízení. V provozu budou moci být od 06:00 do 22:00. Obsluhovat bude možné jen usazené hosty, u jednoho stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé. Podniky budou smět naplnit kapacitu na 50 procent.

Doposud mohly restaurace občerstvení prodávat jen přes výdejní okénka, a to maximálně do 23:00. Pro veřejnost se z nařízení vlády v boji proti koronaviru musely uzavřít 14. října.

Muzea ano, divadla a kina ještě ne

Od čtvrtka se mohou otevřít galerie a muzea z jedné čtvrtiny své kapacity. Velká muzea se na otevření připravovala už minulý týden, otevřít by mohla třeba Národní galerie Praha nebo Národní muzeum. Podle systému PES by se mohly také otevřít některé památky, musí je ale navštěvovat skupiny maximálně do deseti lidí.

Počty lidí na bohoslužbách se budou od čtvrtka řídit velikostí kostela. Ve třetím stupni se také mohou otevřít knihovny, které zatím mohly fungovat pouze na principu výdejního okénka. Od čtvrtka budou moci být otevřené tak, aby podobně jako v jiných provozech platilo, že jedna osoba má k dispozici 15 metrů čtverečních plochy a zákazníci budou mezi sebou dodržovat dvoumetrové rozestupy. Ve stejném režimu by se měla otevřít i knihkupectví.

Pro divadla a kina se ale s přechodem na třetí stupeň protiepidemického systému nic nemění, tam by diváci mohli přijít do hlediště nebo do kinosálu až s přestupem země do druhého stupně. Divadla mohou zkoušet a svá představení přenášet. Zástupci audiovizuálního průmyslu minulý týden žádali ministra zdravotnictví, aby přeřadil kina do třetího stupně opatření v protiepidemickém systému PES a mohla se otevřít ve stejné době jako restaurace. Neuspěli.

KAM DÁL: Naše babičky v tom uměly chodit: Díky nim víme, jak na bradavice, a pomůžeme si sami.