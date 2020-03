Vládní finanční injekce. Ošetřovné rodičům a úhrada mzdy pro firmy

Aktuální situace není pro podnikatele a zaměstnance vůbec lichotivá. Zavřené obchody, restaurace, hospody, školy, školky každý den znamenají únik několika miliard pro českou ekonomiku. Podobnou finanční paralýzu jsme v moderních dějinách nezažili. Národy a vlastně celý svět čeká velká výzva, jak z tohoto souboje s koronavirem vyjít jako vítěz.

Zdraví je to nejpřednější, ale kola ekonomiky se nesmí zastavit. Aktuální kroky vlády jsou tak zcela pochopitelné a hlavně bezpochyby absolutně nutné. K čemu se Andrej Babiš a jeho kabinet rozhoupal?

Ošetřovné?

Sněmovna v následujících dnech dostane nový návrh zákona, který by měl zajistit, že stát doplatí ošetřovné za celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří s potomky zůstali doma. Uhradí ho také lidem, kteří se doma starají o starší či postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb.

Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Nezapomnělo se ani na živnostníky. Ti s dětmi od 6 do 13 let dostanou denně 424 korun, což měsíčně dělá téměř 14 tisíc korun. Základní podmínkou je, že jejich manžel či manželka už nečerpají ošetřovné jako zaměstnanci. Žádost se musí podat na živnostenský úřad.

V současné chvíli se ošetřovné vyplácí devět dnů na děti do deseti let, samoživitelkám a samoživitelům pak až 16 dnů na školáky do 16 let. Novela zákona by měla platit zpětně po celou dobu, po kterou byly zavřené školy. Ti, kteří ošetřovné čerpají, už nemusí posílat novou žádost.

Pro živnostníky

Stát to zaplatí...

Stát podává ruku také podnikatelům, kteří mají zásadní porblém uhradit svým zaměstnacům pravidelné mzdy kvůli karanténě v reakci na šíření pandemie koronaviru. Výdaje převezme právě stát. Uhradí také 80 procent výdělku zaměstnanců obchodů, restaurací a dalších provozů, které se musely uzavřít.

Zaměstnavatelé vyplácejí lidem v karanténě 60 procent základu výdělku. Výdaje by jim měl proplatit úřad práce. Podle ministryně je v Česku nyní 24 tisíc osob v karanténě. Pracovníci zavřených obchodů, restaurací a dalších provozů mají dostávat podle zákoníku práce svůj plný průměrný výdělek. Stát by z něj měl uhradit čtyři pětiny. Podle návrhu by měl proplatit dobu deseti dnů. Tak dlouho má zatím nařízení o uzavření platit.

