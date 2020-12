Voda a svoz odpadu budou někde dražší. Kde si od Nového roku připlatíte a o kolik?

Cena za vodné a stočné na Berounsku vzroste od ledna za metr krychlový na 99,38 Kč (meziročně o 3,13 Kč více), na Kladensku a Mělnicku stoupne na 107,90 Kč (oproti letošku o 2,9 Kč více). Ceny jsou s DPH. Hlavním důvodem zvýšení ceny jsou podle ředitele Vodáren Kladno - Mělník Josefa Živnůstka investice do infrastruktury, včetně obnovy hlavních přivaděčů.

Ostatní poplatky v Kladně se nemění. "Za zpracování komunálního odpadu zaplatí v roce 2021 Kladeňáci opět 780 korun za osobu a kalendářní rok s tím, že zůstává v platnosti osvobození od poplatku pro děti do věku 3 let a seniory starší 70 let," uvedla mluvčí radnice Lenka Růžková. Nezmění se ani cena tepla, která v Kladně činí podle fakturačního místa 518,16 koruny včetně DPH za gigajoule nebo 616,24 koruny včetně DPH za gigajoule.

Domácí mazlíček bude dražší

Mladá Boleslav ponechá místní poplatky na stejné úrovni jako letos. Za svoz odpadu tak obyvatelé zaplatí 800 korun, za psa v bytovém domě 1 000 korun, pes v rodinném domě vyjde na 500 korun. Zdraží ale vodné a stočné. Za metr krychlový vody si mladoboleslavští připlatí téměř čtyři procenta, budou platit 101,50 Kč, tedy o 3,90 Kč více než letos.

Obyvatelé Mělníka si připlatí také za svoz odpadu. Základní cena stoupla z 500 korun na osobu a rok na 800 korun. O sto korun méně se bude platit za děti do šesti let a stejnou úlevu mají i senioři nad 70 let.

Jde i rovnou o stokoruny

V Kolíně zůstanou poplatky beze změny, za svoz odpadu lidé zaplatí 696 korun, za psa 500 korun v bytovém a 200 korun v rodinném domě. I zde se ale zdraží vodné a stočné. Na začátku letošního roku lidé za metr krychlový vody zaplatili 85,95 Kč, po snížení DPH z 15 na deset procent platili lidé v Kolíně od začátku května 82,21 koruny. V roce 2021 stoupne cena na 88,65 koruny.

V Nymburce se pro příští rok zvedne cena za svoz odpadu, a to o 200 korun na na 860 Kč. Zdražení radnice zdůvodňuje významným růstem ceny za likvidaci odpadu. Podle radnice ani zvýšení poplatku nepokryje skutečné náklady na svoz a likvidaci odpadu, aspoň se ale více přiblíží realitě.

V roce 2021 zaplatí v Nymburce lidé za vodu 88,45 Kč za metr krychlový. Letos od ledna do konce dubna platili 89,60 Kč, od začátku května 85,70 koruny. Voda tak sice zdraží, ale stále bude pod úrovní ceny z počátku letošního roku.

Náklady stoupají, takže...

Lidé v Příbrami příští rok zaplatí víc za svoz odpadu, důvodem je růst nákladů. Roční poplatek se zvýší na 600 korun na osobu z dosavadních 552 Kč. Naposledy se zvyšoval před pěti lety. Ceny dalších služeb se podle mluvčí radnice Evy Švehlové měnit nebudou. Ve stejné výši zůstávají poplatky za psy či daň z nemovitosti, za vodné vodné a stočné budou lidé dál platit 87,71 Kč za metr krychlový včetně DPH jako dosud.

Městské poplatky se v Berouně podle Petry Liškové z radnice od ledna nezvyšují, beze změn zůstanou i platby za svoz odpadu. Pokud jde o jízdné v MHD, město je od 13. prosince zařazeno do pražské integrované dopravy a z toho vyplývají některé změny. Například děti a studenti do 26 let a senioři mají nově nárok na zvýhodněné jízdné. Senioři nad 70 let a handicapovaní mohou cestovat v autobusech zdarma.

Ani v Rakovníku se poplatky kromě vodného a stočného podle mluvčí radnice Kateřiny Hradilové nemění. Rakovnická vodárenská společnost Ravos zvyšuje od prvního ledna cenu za vodné a stočné na 81,81 koruny za krychlový metr, letos cena činila 77,29 koruny.

Někde jen něco, jinde vše

Dobříš na Příbramsku od ledna zvyšuje místní poplatek za odpad z 550 na 750 Kč za osobu. "Obyvatelé, kteří důsledně třídí a pomáhají tak snížit množství směsného komunálního odpadu, získávají slevy. Jejich objem je v roce 2021 ve výši 820 000 Kč," řekl ČTK starosta Pavel Svoboda (Pro Dobříš). Město zároveň v některých lokalitách zvyšuje cenu za parkovné, například na P+R parkovišti vzroste cena z deseti na 20 Kč za den. "Cena vody, poplatek za hrobové místo ani daň z nemovitosti se nemění," dodal starosta.

V Kutné Hoře se podle starosty Josefa Viktory (ANO) zdraží pouze vodné a stočné, nově lidé zaplatí 99,9 koruny za metr krychlový včetně DPH, tedy o 4,5 procenta více než dosud. Vodohospodářská společnost podle něj musela cenu zvýšit kvůli investiční dotaci na rozšiřování sítě a další akce. "Není to tak, že bychom chtěli navyšovat, ale musíme," uvedl Viktora. Naopak platby za svoz odpadu nebo za teplo zůstanou na letošní úrovni.

Lidé v Benešově příští rok zaplatí víc za svoz odpadu, důvodem je růst nákladů. Roční poplatek vzroste na 720 korun na osobu ze současných 540 Kč. Podle místostarosty Romana Tichovského (ODS) se z dalších poplatků zvedne od ledna vodné a stočné zhruba o tři koruny. "Cenu za teplo budeme naopak snižovat, protože budeme investovat do kogenerační jednotky," dodal Tichovský.

