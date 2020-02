Západní Afrika je plná zbraní. Odkud se berou v jednom z nejsmrtelnějších konfliktů?

K jednomu z nejsmrtelnějších konfliktů v západní Africe značnou měrou přispěla kriminální organizace působící v Turecku, která do Afriky pašuje obrovské množství výkonných střelných zbraní. Vyplývá to ze studie zveřejněné odborníky na kontrolu a pohyb zbraní, o které informoval server The Telegraph.