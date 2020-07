Zrušení daně z nabytí nemovitosti zlevní nákup bydlení, ale připraví o práci na pět set lidí

Lidé, kteří si koupili nemovitost nejdříve na konci minulého roku a déle, nebudou muset platit daň z jejího nabytí. Ta doposud činila 4 % z její ceny, což je třeba u bytu za tři miliony 120 tisíc korun. Nejde tedy o zanedbatelné peníze. Co to udělá s trhem nemovitostí a objeví se znovu “realitní turisté”? Pořídíte si i vy vlastní bydlení?

Lidé, kteří si koupili nemovitost nejdříve na konci minulého roku a déle, nebudou muset platit daň z jejího nabytí. Ta doposud činila 4 % z její ceny, což je třeba u bytu za tři miliony 120 tisíc korun. Nejde tedy o zanedbatelné peníze. Co to udělá s trhem nemovitostí a objeví se znovu “realitní turisté”? Pořídíte si i vy vlastní bydlení?

Doposud platilo, že pokud si koupíte nemovitost, zaplatíte daň z jejího nabytí ve výši čtyř procent kupní ceny. Podle zákona, který již prošel Sněmovnou, bude tato daň zrušena, a to dokonce se zpětnou platností. Nezaplatí ji tedy a ni ti, kteří si nemovitost koupili už dříve a v katastru nemovitostí byl její převod zapsán od prosince minulého roku.

Prodloužení některých lhůt

„Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. U vlastního bydlení pak zůstává časový test 2 roky. Cílem balíčku opatření je z dlouhodobého hlediska zvýšit dostupnost bydlení, povzbudit ochlazený realitní trh a omezit prostor pro spekulanty,“ přiblížil další část nového zákona tiskový mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Co to udělá s trhem?

Jak se nová pravidla projeví přímo na trhu s nemovitostmi? O tom může hovořit třeba Jan Martina, oblastní manažer pro Prahu společnosti M&M Reality: „V souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitosti cítíme znatelné oživení poptávky po nemovitostech, a to již několik týdnů, protože zájemci o koupi uvěřili ještě před dokončením celého legislativního procesu, že bude změna skutečně schválena a oni od nespravedlivé daně osvobozeni. Předpokládáme, že údaje za červenec potvrdí, že poptávka po kvalitních nemovitostech se i díky zrušení této daně vrací k hodnotám před covidem,“ uvedl s tím, že koronavirus samozřejmě přinesl problémy i do tohoto odvětví, ale nyní se již vrací k normálu

„V červnu se v Praze na nově inzerovaný a kvalitně prezentovaný byt v žádané lokalitě okamžitě ozývalo v průměru 8 zájemců, což bylo o 2 zájemce v průměru méně, než před nástupem koronaviru. Nutno podotknout, že celé dění kolem pandemie eliminovalo fenomén takzvaných realitních turistů, kteří se předtím s oblibou prohlídky realizovali, ale neměli v plánu nemovitost koupit. A rovněž že poptávka byla do jisté míry brzděna právě čekáním na to, zda bude zrušena daň z nabytí nemovitosti. V prvních týdnech koronavirové krize tak avizovaná změna realitní obchody paradoxně brzdila,“ doplnil.

Ideální čas kvůli odpočtům

Návrh schválený vládou dále počítal se zrušením možnosti uplatňovat si po roce 2021 odpočty úroků pro nové úvěry na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Poslaneckým pozměňovacím návrhem ale zůstává tato možnost ponechána, pouze se pro nové úvěry na bydlení podepsané od 1. ledna 2022 snižuje limit odpočtů z původních 300 000 Kč na 150 000 Kč. Do té doby bude stále limit 300 000 Kč, a to včetně pozdějšího refinancování. Znamená to tedy, že pokud nemovitost pořídíme nyní, nebudeme platit daň z jejího nabytí a navíc zůstává v platnosti vyšší odpočet na daních.

Zpětná platnost zákona

Zpětná platnost zákona se dotkne i lidí, kteří si v souvislosti s koronavirem požádali o odložení splátek. „Jedná se o množinu lidí, kterým jsme v rámci liberačního balíčku odsunuli úhradu daně z nabytí nejprve do konce srpna a poté až do konce tohoto roku tak, aby tuto daň případně nemuseli platit vůbec. A těm, kteří ji už v předstihu zaplatili, vznikne přeplatek, o jehož vrácení budou moci požádat,“ vysvětlila ministryně financí Schillerová.

Méně papírů i zaměstnanců

„Se samotnou daní navíc zanikne i povinnost podávat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Díky méně papírování bude možné snížit počty úředníků o přibližně 500 míst, což ušetří řádově stamiliony korun,“ uzavřel tiskový mluvčí ministerstva financí informací, která jistě přidělá těžkou hlavu mnoha zaměstnancům, kteří měli tuto agendu na starosti.

