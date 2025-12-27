John Lennon. Školu nedokončil a umění jej zachránilo před nudným životem
Maník s kulatými brýlemi a kalhotami do zvonu v armádním kabátě psal písně o lásce, člověku, politice a společnosti. Vlastnil kytaru Rickenbacker 325 a zpíval typickým nosovým hlasem. „Nevěřím na Beatles, věřím jen v sebe,“ tvrdil sarkasticky.
Setkání Johna Lennona a Paula McCartneyho bylo pro to, co následovalo, klíčové a ovlivnilo nejen jejich životy, ale i životy miliónu jiných. Když se ti dva v létě roku 1957 potkali na zahradní slavnosti, Lennon postupně opouštěl střední školu. Jeho kroky pak nezadržitelně a nespoutaně vedly k umění.
Talentový nezkrotný mladík
Po pěti letech nechuti ke studiu na střední škole a hrozící doživotní nudě v kanceláři učinil Lennon radikální krok. Nastoupil na uměleckou školu! Snad právě díky tvůrčí činnosti ve studentských kultovních novinách The Daily Howl, kam přispěl svými ilustracemi a texty, začaly klíčit i první hudební nápady. Hrál tehdy s kapelou The Quarrymen, ale ta se brzy rozpadla. A jelikož měl výtvarný talent a dosáhl v tomto oboru i vysokého levelu ve škole, byl velice záhy přijat na Liverpool College of Art.
Tato škola se osudově nacházela vedle školy, kde studovali McCartney a Harrison. Brzy se však Lennon pedagogickému sboru znelíbil a musel odejít na základě „červeného dopisu“. Každopádně Liverpool College of Art znamenala v Lennonově životě zásadní zlom. Možná za jeho vyhazovem z této školy mohly zvonové kalhoty a další výstřednosti. Důležité pro všechny ovšem je, že se zde seznámil nejen s Paulem a Georgem, ale i Stuartem Sutcliffem, který bohužel s Beatles dlouho nevydržel, ačkoliv byli kamarádi na život a na smrt. V té době se zamiloval i do své budoucí ženy Cynthie Powell, která mu stála věrně po boku do doby, kdy je rozdělila Yoko Ono.
Byl to dyslexik
Říká se, že když je někdo „dys“, bývá dobrý v nějaké jiné oblasti. A John Lennon vynikal v hudbě a výtvarných aktivitách. To, že vznikala tak krásná hudba, bylo nejspíš díky vytrvalosti při překonávání dyslexie. Ačkoliv byl vždy vynikající umělec, ve škole měl špatné známky, nerozuměl si s pravopisem a někdy i propadal. A ještě k tomu všemu zlobil. Byl to zkrátka ohromný rošťák. Z první školy odešel kvůli neúspěchu u obecných zkoušek a uměleckou školu také nedokončil kvůli špatnému chování. Nic si z toho nedělal a zamířil své úsilí směrem k hudbě. Se třemi kamarády založil světově proslulé Beatles. Hrál na kytaru a zkomponoval mnoho velehitů. Školní neprospěch jej neodradil, a jelikož jej okolí povzbuzovalo k uměleckém vyjádření, našel se právě v hudbě a psaní.
Jak si podepsal ortel
Umělecká škola Lennonovi dala mnohé. Měl zde čas přemýšlet a příležitost naučit se nový způsob života. A poprvé zakusil lákavý a opojný bohémský život plný nejistot. Na umělecké škole se mu sice radikálně zlepšil prospěch, ale kvůli výstřednostem nakonec musel odejít. Nyní školu, kam Lennon v mládí chodil, sloučili s Liverpool John Moores University a je to dnes moderní škola, kde studují mladí z města a okolí. Škola disponuje budovou John Lennon Art and Design a dodnes dosytosti těží ze slávy dávno zaniklých Beatles.
John Lennon kdysi podepsal ortel sobě a svým kamarádům, když při tiskové konferenci pravil, že Beatles jsou slavnější než Ježíš Kristus. Tato zpráva se rychle roznesla po světě a rázem se čtyři kluci ocitli na černé listině. „Všichni jsme Kristus a všichni jsme Hitler. Chceme, aby Kristus zvítězil. Co by dělal, kdyby měl reklamy, televizi, desky, filmy a noviny? Zázrak! Dnes je na řadě komunikace. Tak to využijme,“ vyjádřil se kdysi dávno John Lennon.
