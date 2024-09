Cyklisté proti stavbě filharmonie v Praze. Kalouskovi došla trpělivost: Zablokovali by i Národní divadlo

Stavba nové filharmonie prý není příznivá k chodcům a cyklistům, tvrdí hnutí AutoMat. Ještě že neexistovali před 160 lety, pustil se do nich Miroslav Kalousek, tradiční nepřítel aktivismu. Hnutí tvrdí, že stavba nové filharmonie v Holešovicích „komplikuje plány na humanizaci magistrály“.

„AutoMat podal vyjádření ke zjišťovacímu řízení EIA k projektu Vltavské filharmonie v Praze. Komplikované dopravní řešení zhoršuje podmínky pro pěší i kola. Vše navíc bude velmi drahé,“ tvrdí sdružení na svém webu a novou stavbu podrobuje drsné kritice. „Jako kdyby někdo navrhl koncept budovy a pak jej mermomocí napasoval na volný pozemek,“ píše se v článku na webu AutoMatu.

Stavbu přirovnávají ke komunistickému tunelu

Kritizuje nejen údajně špatné řešení pro chodce a cyklisty v lokalitě, ale i velké náklady na složité řešení dopravy v okolí nové budovy. „Návrh od dánského architektonického studia Bjarke Ingels však pomíjí řadu přirozených tras a vazeb a přináší dopravní řešení, které neodpovídá 21. století,“ tvrdí spolek s tím, že jen dopravní řešení bude stát tři miliardy korun. Projekt přirovnávají k Těšnovskému tunelu na druhé straně řeky, kterému se mezi Pražany říká Husákovo ticho. Ten byl údajně vybudován proto, aby nebyla rušena zasedání komunistických pohlavárů. Tady zase tunel nemá rušit filharmonii. Jak moc to přirovnání sedí, posuďte sami.

Kalousek: cyklisté by zablokovali i Národní divadlo

S iniciativou AutoMatu se ale nemíní smířit Miroslav Kalousek, který jim prostřednictvím svého profilu na sociální síti X poslal jízlivý vzkaz. „Jaká škoda, že před 160 lety podobné spolky a neziskové organizace neexistovaly. Vltavské nábřeží nemuselo hyzdit Národní divadlo a sbírka na jeho stavbu mohla být věnována na rozvoj cyklistiky,“ napsal se svým typickým humorem. U mnoha lidí se ale setkal s nepochopením a pod politikovým příspěvkem se strhla hádka, do které se přidávali i někteří novináři.

Plamenná diskuse

„Demagogický a hloupý hejt, pane exministře. Poslední dobou se vám to stává častěji, pevně doufám, že to nevypovídá nic o ideových základech nové strany,“ naráží na Kalouskovy údajné snahy o návrat do politiky novinář Jan Moláček. Kalousek na oplátku upozorňuje, že označovat něčí myšlenky za hloupé není vhodné. „To totiž většinou dělají jen hlupáci a já bych mezi ně nerad patřil,“ odpověděl Kalousek.

Chystá Kalousek comeback?

O tom, že si Miroslav Kalousek pomalu připravuje půdu pro novou politickou stranu, jsme nedávno mluvili i s politologem Janem Charvátem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. „Může se tedy stát, že se za pár let ukáže, že tu je voličský prostor, aby prostě byl Kalousek zvolen do nějaké zajímavé funkce. To si umím představit velmi dobře,“ říká Charvát.

„Ta jeho pozice je složitá v tom, že pro mnoho lidí představuje zkratku toho, proč je ten systém špatně a proč nefunguje. Zkrátka za všechno může Kalousek. Tak to opravdu reálně řada lidí má,“ podotýká odborník. „Když bude mimo tu velkou politiku delší dobu a lidé si ho budou spojovat s tím, že umí dobře kritizovat jak pravici, tak levici, tak po určité době volič zapomíná,“ dodává Charvát. Téma pražské filharmonie tak může být dalším lakmusovým papírkem, jak veřejnost bere jeho názory. A jak je vidět na následné diskusi i její „slušnosti“, jeho osobnost bude lidi rozdělovat zřejmě už navždy.

