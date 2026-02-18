Miliardový hazard v zemědělství. České obilniny a olejniny asi zmizí z trhu a budeme jíst pouze mimoevropské maso
Zemědělská sebevražda v Evropě vrcholí! Máme maso, obilniny, ovoce a zeleninu ze zemí třetího světa a jako by se nechumelilo. Je možné, že tak za dvacet let se přestaneme těšit ze žlutých polí s řepkou olejkou, jak jsme tomu na začátku letního období dlouhá léta zvyklí.
Začátkem února Český statistický úřad zveřejnil údaje o agrárním zahraničním obchodě za rok 2025. Výsledky jsou katastrofické, protože jednak vzniklo děsivé agrární saldo, jednak narůstají i nepokoje zemědělských firem.
Třetí země vyšťouchnou domácí farmy
Zemědělský poplach se rozezněl začátkem února, kdy výsledky zemědělského zahraničního obchodu České republiky potvrdily, jak je situace závažná. Stále více se rozmáhá dovoz zemědělských a potravinářských produktů ze zahraničí. „Rok 2025 se mimo jiné vyznačuje tím, že poprvé v historii agrární dovozy do ČR překonaly hranici 400 miliard korun a záporné saldo poprvé překonalo 60 miliard korun, což je absolutně nejhorší výsledek v historii samostatného Česka, a meziročně se prohloubilo téměř o 13 miliard korun,“ varuje Martin Pýcha, předseda Zemědělské svazu ČR. Zejména je to viditelné na zahraničním obchodu s obilím, neboť vývoz obilí se propadl o 5,8 miliardy korun oproti minulému roku. Proč tomu tak je? Preferuje se totiž dovoz produktů a komodit ze zemí třetího světa před domácími zdroji, protože tyto země mají sice vyšší sklizeň, ale za jakou cenu.
Ve Štrasburku vyhlásili válku proti Mercosuru
V úterý 20. ledna 2026 se uskutečnil ve Štrasburku protest proti abnormálnímu dovozu potravin a dalších zemědělských produktů ze zemí Mercosuru. Zúčastnilo se skoro 4500 evropských zemědělců a farmářů a s sebou si přivezli kolem tisícovky zemědělské techniky. Tato akce přiměla čelní představitele Evropského parlamentu k zamyšlení, což je dobrá zpráva. „Z pohledu zemědělského sektoru je dohoda Evropské unie se zeměmi Mercosur dle pana ministra Šebestyána problematická a dlouhodobě s ní nesouhlasí. Chápe ale, že pro jiné oblasti hospodářství může mít pro Evropskou unii i Českou republiku ekonomický přínos. Důležité je také u mezinárodních smluv zajistit vymáhání stejných standardů produkce jako v EU. To jsou věci, na kterých budeme trvat, a je nutné, aby bylo dodržování těchto pravidel důsledně kontrolováno, jinak můžeme ohrozit stabilitu celého zemědělského sektoru,“ vyjádřil se Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství ČR.
Krach masa, ovoce a zeleniny…
A nejsou to jenom obilniny! U řady tradičních tuzemských zemědělských komodit se stále více toto saldo prohlubuje. Stoupá dovoz a klesá vývoz těchto produktů. Viditelné to je u ovoce a zeleniny, kdy v tomto případě aktuálně dovezeme z mimoevropských zemí zboží v ceně za více než 22 miliard korun. Stejně tak řepka olejka! Hrozí totiž, že bychom mohli přijít o žlutá pole z přelomu jara a léta, protože dovoz olejnin se za rok 2025 zvýšil o 3 miliardy a vývoz si pohoršil o 1,3 miliardy. Alarmuje i oblast vývozu živočišných výrobků, který vytěsňuje ten stávající tuzemský týkající se zejména masa a masných výrobků.
Pokud bychom do aktuálního agrárního salda započítali i propad týkající u tabáku a tabákových výrobků, souhrnné saldo by dosáhlo tragické záporné hodnoty až -73 miliard korun. Tento závažný problém nezdravého dovozu levnějších zemědělských komodit ze zemí třetího světa by se měl začít včas řešit a je pozitivní přístup současného ministra zemědělství, který je ochotný na toto téma uvažovat. „Není ale jedno, jaké zemědělské produkty se budou dovážet a za jakých podmínek. U každé takové dohody jsou proto klíčová ochranná opatření, takzvané safeguardy, aby byla Evropa připravena zasáhnout, pokud by dohoda výrazně narušila trh nebo ohrozila konkurenceschopnost evropských zemědělců,“ uzavírá Vojtěch Bílý.
Zdroj: autorský článek
