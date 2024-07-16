Vojáci ve škole. Ministerstva školství a obrany budou spolupracovat a snad se doberou zdárného konce
Války byly a budou! Stejně tak důstojníci i vojíni by se měli vzdělávat. Koncem ledna se o vojenském školství jednalo pod záštitou Ministerstva obrany. U nás existuje hrstka škol, které se ujaly úkolu školit ty, kdo by nás v případě války mohli bránit, a proto bylo toto setkání tak důležité.
Nedostatek vojáků je alarmující, a to zvláště teď, když gradují boje na Ukrajině. Válka je příliš blízko na to, abychom ji mohli slepě přehlížet. Ministerstvo obrany ČR vidí schůdnou cestu, jak tuto situaci řešit, v rozvoji vojenského školství.
Vojenskému školství zdar!
Na začátku tohoto roku, 28. ledna, proběhlo jednání ministra obrany Jaromíra Zůny se senátorkou Janou Mračkovou Vildumetzovou a hejtmanem Karlovarského kraje Petrem Kubisem. Téma bylo předem jasné – vojenské školství. Proč zrovna karlovarský hejtman? Důvod je logický, protože ve městě Sokolov je sídlo pobočky vojenské střední školy a vyšší odborné školy. Jedná se o školu, která má centrum v Moravské Třebové a funguje pod záštitou Ministerstva obrany. Studenti zde mohou studovat obor strojírenství – specialista vzdušných sil, který je dnes dost namístě studovat, neboť moderní války se odehrávají zejména ve vzduchu. Mimo jiné existují i další vojenské školy.
Některé věci nikam nevedou
České vojenské školství má svůj systém a tradici a je složeno z několika stupňů. Základními pilíři jsou Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola v Moravské Třebové, Univerzita obrany v Brně a vojenský obor při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Je třeba se zamyslet nad tím, zdali ve vojenském školství je namístě zkoušení podle CERMATu a důsledné dodržování jednotlivých požadavků k praktickému, písemnému a ústnímu ověřování znalostí a dovedností podle Národní soustavy kvalifikací. Je nutné brát i v této oblasti CERMAT a NSK jako nezaměnitelné a věčně platné dogma?
„Při plánovaných revizích rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání budeme na daném RVP s Ministerstvem obrany spolupracovat. S Cermatem budeme komunikovat jednotnou přijímací zkoušku na SŠ a maturitní zkoušku. Národní soustava kvalifikací umožňuje certifikaci pro 1550 profesních kvalifikacích z řady profesních oborů. Po složení zkoušky z profesní kvalifikace ji může získat každý dospělý občan v ČR. Mohou ji tudíž libovolně využívat i občanští zaměstnanci armády apod. Výkon povolání ve specializovaných pozicích zajišťujících chod armády se řídí příslušnou oborovou legislativou,“ vyjádřil se k tomu Ondřej Macura, tiskový mluvčí MŠMT ČR.
Ti, kdo nás brání, se mohou učit celý život
Máme málo vojáků a jejich vzdělávání je přísné, jelikož to vyžadují výše zmíněné standardy. Někteří toto testování znalostí a dovedností nezvládnou, jako řada učňů a maturantů, kteří pak s pouhým základním vzděláním vykonávají podřadné práce kvůli tomu, že propadli u zkoušek dospělosti. Mají pak nízké platy a nejsou schopni platit základní životní výdaje a nezbude jim než krást, podvádět, žebrat a mít další výdělky plynoucí z nouze.
Ale maturanty a učně teď nechme být. Tady jde především o absenci kvalifikovaných obranných sil a bezvýchodnost této situace by mohla vést cestou celoživotního vzdělávání. „Problematika celoživotního vzdělávání vojenských zaměstnanců je také v gesci Ministerstva obrany, případně vysokých škol, které toto ministerstvo zřizuje. MŠMT v této oblasti nemá žádné pravomoci a není proto kompetentní k odpovědi,“ vysvětluje Ondřej Macura. Závěrem lze říct, že diplom z vojenské školy není jen potvrzením o vzdělání, je to závazek k hodnotám, které v dnešním světě nabývají na nové naléhavosti – ke cti, odvaze a službě celku.
Zdroj: autorský článek
KAM DÁL: Zemědělci budou cizinci, jinak se bude ještě víc zdražovat. Nebo je i jiná možnost?