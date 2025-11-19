Jak pokračují boje na Ukrajině. Bude snad válka dronů, která vytlačí tradiční zbraně?
Během posledních útoků drony odhalily novou strategii: cílené zničení energetických systémů, které má za cíl ochromit celou zemi, nikoliv jen vojenské pozice. Drony už nejsou jen průzkumníci, ale nová hrozba na frontě. A radikálně mění tvář války.
Boje na Ukrajině pokračují, jako by neměly konce. Ohnisko největších nepokojů se přesunulo na jih, ačkoliv jsou válečné potíže znatelné i na jiných místech. Důsledky nejsou zanedbatelné, lidé umírají, domy padají a konec útrap v nedohlednu.
Stalo se v listopadu
Dne 16. listopadu v nočních hodinách znovu zaútočily ruské vojenské síly. Tentokrát se terčem stala energetická zařízení poblíž Oděsy. Konkrétně byla poškozena solární elektrárna. „Nepřítel pokračuje v úmyslných útocích na civilní infrastrukturu jižní Oděské oblasti,“ tvrdí Oleh Kiper, náčelník vojenské správy Oděské oblasti. Ačkoliv v oblasti pracovala protivzdušná obrana, útočné drony nepřítele některá zařízení vážně poškodily. Součástí masakru byly požáry. I když okamžitě proběhla akce požárních záchranářů, škody byly nenávratné.
„V postižené oblasti byly rozmístěny body neporazitelnosti. Zařízení pro podporu života a kritická infrastruktura byly převedeny na záložní napájení,“ uzavírá Kiper. Na ruském území došlo také k řadě útoků na některých místech, a proto se ruská strana hájí a vše vidí jinak. „Jestliže si budeme příliš připouštět každý teroristický útok Ukrajiny a NATO založený na národní netoleranci, nenávisti a rusofobii, tato zaváhání nás pak mohou přivést do velkých problémů,“ vysvětluje ruský senátor Dmitrij Rogozin.
Válka dronů
Neschůdné povětrnostní podmínky, mlha, inverze a déšť aktuálně znemožňují funkci vybudované „dronové zdi“ na ukrajinské straně. Drony selhávají! Proto se uvažuje o navrácení tradičních zbraňových systémů do boje. Rusové totiž zneužívají toto počasí k identifikaci zranitelných míst za pomoci dronů. Jedná se zejména o oblasti kolem Novopavlivky, Pokrovska a Huljajpole. Ačkoliv po útoku na Novopavlivku ze dne 14. listopadu je zde relativní klid, Rusové přesunuli svoji pozornost na Pokrovskou oblast.
Původně byla Ukrajina nucena preferovat ve své obraně drony z důvodu nedostatku lidských zdrojů. Drony ovšem začínají pokulhávat kvůli špatným meteorologickým podmínkám, ačkoliv doposud se jim dařilo chránit více než 1200 kilometrů frontové linie před ruskou ofenzivou. Proto ukrajinské vojsko doufá, že západní pomoc v podobě tradičních zbraní a dělostřelectva zabrání Rusům v dalších vítězstvích.
Raketový útok na Balakliju
Během noci na 17. listopad proběhl ruský raketový útok na centrum Balaklije v Charkovské oblasti. Dva raketové útoky poškodily několik obytných budov ve střední části města. „Nepřítel odpálil dva raketové útoky na obytné budovy v centru města. Informace o obětech se upřesňují. Všechny rychlé zásahové služby pracují přímo na místě,“ uvádí Vitalij Karabanov, vedoucí vojenské správy Balaklije. „Podle předběžných údajů byli zabiti tři lidé. Dalších 10 lidí bylo zraněno, včetně dětí narozených v letech 2011, 2007 a 2010. Devět obětí bylo hospitalizováno, jedna osoba dostala ambulantní lékařskou péči. Bohužel stále přicházejí zprávy o možných obětech,“ dodává později Karabanov.
S blížící se zimou se pozornost obrací k tomu, jaké strategické operace obě strany připravují a jaký dopad bude mít počasí na morálku. Důležité je si uvědomit, že jediná jistota v této válce je její pokračující nepředvídatelnost.
Zdroj: autorský článek
