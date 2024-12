Na Ukrajině hoří sovětské tanky z druhé světové války

Muzejní kousky jsou zpátky v boji. Na Ukrajině se podařilo natočit zničený ruský tank, který vyvíjeli ještě za druhé světové války. Je to důkaz toho, že ruský zbrojní průmysl je v krizi, říká odborník, kterého redakce oslovila. To ale nic nemění na tom, že Rusko na Ukrajině v posledních dnech zaznamenává bojové úspěchy.

Když v roce 1943 spatřil světlo světa ruský tank T-54, jeho konstruktéři jistě nepočítali s tím, že některé exempláře budou bojovat ještě o více než osmdesát let později. Podle videí a fotografií, které přicházejí z ukrajinských bojišť, je tomu ale tak. Jeden ze zničených muzejních exponátů se před několika dny podařilo natočit ukrajinským vojákům v Doněcké oblasti. A není rozhodně jediný – už dříve po sociálních sítích kolovaly důkazy, že ruská armáda vozí takových tanků na Ukrajinu plné vlaky.

Skladové zásoby

Jde přitom o skutečně muzejní kousek, jehož první prototyp vyjel ještě za druhé světové války a vyráběl se až do roku 1983, dokonce i v Československu. Šlo o typ tanku, kterého bylo vyrobeno nejvíce kusů na světě, a dlouhá léta neměl za studené války využití. Není tak divu, že mnoho exemplářů přežilo v ruských skladech dodnes. Teď, v momentě, kdy Rusové potřebují na frontě každý kus bez ohledu na to, zda jeho posádka přežije, či ne, přicházejí uskladněné tanky vhod.

Výroba nové techniky vázne

Podle Jiřího Vojáčka, kterého redakce oslovila, jde o důkaz, že Rusko není schopno vyrábět dostatek nové techniky. „Ruská armáda je posledních dvacet let jakási ‚pojízdná výstavka‘ exportní techniky, pohříchu donekonečna modernizované techniky z dob SSSR. Všechny zbraně, o kterých se při nasazení na Ukrajině v médiích halasně mluví (Kinžal, Iskander, hypersonické rakety atd.), to všechno je jenom reklama pro zahraniční zákazníky,“ uvádí Jiří Vojáček.

Sklady se vyprazdňují

Rusko podle nejnovější zprávy britského ministerstva obrany ztratilo na Ukrajině od února 2022 přes 3 600 tanků a 8 000 obrněných vozidel. Právě to dalo do pohybu skladové zásoby tanků, které se Rusové snaží narychlo modernizovat. To je vidět i na odkazovaném tanku v úvodu článku, který má podle fotografií na přídi reaktivní pancíř, který by jej měl chránit před některými moderními střelami. Zpráva ministerstva také ukazuje, že se ruské zásoby techniky povážlivě krátí. Na satelitním snímku z armádního skladu ve městě Arseňjev na Dálném východě je vidět, že z desítek vyrovnaných bojových vozidel zachycených v červnu 2022 dnes nezbylo téměř nic. Podobné je to i v jiných skladech.

Rusko teď drtí ukrajinskou obranu

Přesto se zdá, že Rusko na Ukrajině přitlačilo v posledních dnech na pilu. Jak ukazuje i mapa vojenské aktivity v regionu, na některých místech se mu daří postupovat. Podle náznaků Jiřího Vojáčka to může být snaha dostat se co nejdále před případnými mírovými jednáními. Nejvíce je to vidět poblíž Charkova nebo Kupjansku, ale také třeba na jihu země u zničené přehrady Nová Kachovka. „Je možné, že se ještě před mírovými jednáními pokusí o násilný přechod řeky a útok směrem na Cherson a Nikolajev,“ uvádí Jiří Vojáček.

