Kočka, která odkopla Toma Cruise: Tyhle fotky vás rozpálí doběla

Opravdu by jí někdo hádal padesát let?

Penélope Cruz se narodila do rodiny automechanika a kadeřnice, jméno dostala podle jedné populární písně. Nikdo z jejích blízkých neměl umělecké sklony, natož aby se věnoval herectví. „Ona měla sen. A za tím snem si šla. Samozřejmě byla jednou z milionů, právě ji si ale osud vybral. Nutno říct, že mu ale hodně pomáhala,“ usmíval se Pavel Rousek. Budoucí hvězda se totiž věnovala baletu, ale hlavně pilovala jazyky. Dnes tak ovládá nejen rodnou španělštinu, ale také angličtinu, italštinu a francouzštinu. Dveře do velkého světa si tak částečně otevřela sama.

Vůně šunky poprvé

Pravdou ale také je, že na začátku své kariéry se krásná Španělka objevila v poněkud lechtivém francouzském erotickém seriálu. „Nebyla první ani poslední, kdo takhle začínal. Dnes už si na to vzpomene jen málokdo a je to spíš úsměvné, než aby se jí to vyčítalo. Tím spíš že velmi brzy ukázala, že má talent i na jiné věci. A abychom byli úplně přesní, poprvé na sebe upozornila v jednom videoklipu, zmíněný seriál přišel až poté,“ vysvětloval Rousek.

Jedním z prvních snímků, ve kterém opravdu zářila, byl film Šunka, šunka. A vůně šunky se jí stala osudnou. Právě během natáčení totiž potkala svého budoucího manžela Javiera Bardema. Tenkrát z toho ale ještě vztah nebyl. „Jiskření ano, možná nějaký krátký románek. Ale nic vážného, jejich čas měl přijít až mnohem později.“ Mezitím ale následovala celá řada slavných filmů. Jen namátkou jmenujme Dívku tvých snů, kde si mimochodem zahrál i Miroslav Táborský. S Johnny Deppem excelovali v Kokainu, s Nicolasem Cagem v Mandolíně kapitána Corelliho atd.

Kdo dal komu kopačky?

Zájem však byl o krásnou a divokou brunetku i z jiného úhlu pohledu. Nejednomu kolegovi zlomila srdce, jedním z nich byl i Tom Cruise. Byli tři roky zasnoubeni, chodil s ní mezi manželstvími s Nicole Kidman a Katie Holmes. „O konci jejich vztahu se toho napovídalo hodně. Třeba že jeho kroky řídí šéf scientologie a že dostal rozkaz se s Cruz rozejít proto, že se nechtěla vzdát buddhistické víry. Spíš si ale myslím, že mu dala kopačky, když zjistila, co je zač a jak moc ho církev ovládá. Jenže takový ‚tvrďák‘ jako Cruise přece nebude vykřikovat do světa, že ho opustila partnerka, raději si vybásní vlastní verzi. Každopádně Cruz udělala dobře.“

Vůně šunky podruhé

Španělka totiž přijala roli ve snímku Woodyho Allena Vicky Cristina Barcelona, kde hrál i starý známý Bardem. Těžko říct, jestli zavzpomínali na časy „šunky“ a její vůně se jim natolik zalíbila, že to zase dali dohromady. Každopádně od té doby tvoří pár. „Tentokrát už to nebyl žádný románek, ale opravdová láska. V roce 2010 se tajně vzali na Bahamách a brzy se jim narodil syn Lee a po něm holčička jménem Luna.“

Oba herci mají spoustu fanoušků po celém světě. Oni už ale po popularitě příliš netouží. „Mají dům na madridském předměstí, kde jsou naprosto spokojeni. Nedávají najevo svou slávu ani bohatství. A snad proto je lidi o to víc milují. Cruz stále sbírá ceny, má řadu Oscarů. Ale hlavně je manželkou a matkou. To ji podle mě hluboce naplňuje,“ dodal pro Čtidoma.cz Pavel Rousek.

