Profesionálové a chlapi každým coulem. Bodie, Doyle ve Fordu Capri a Cowley v limuzíně. Vzpomínáte na ně?

Úvodní titulky seriálu doprovázela vždy scéna s Rolls-Roycem řítícím se po úzké silnici k budově C15. Poté Bodie a Doyle vyskočí, přičemž Cowley vyrazí z kabiny řidiče a nastaví stopky. Při kurzu vojenského útoku vteřiny ubíhají a hrdinové vycházejí z budovy a nasedají do vozidla.

Agentura C15 v boji proti zločinu

Původně měli hrát hlavní agenty jiní herci, ti se však neosvědčili. Bylo nutné rychle najít náhradu a jako nejlepší varianta se jevili herci Martin Shaw a Lewis Collins a ti pak vynesli sérii detektivních příběhů do nebes. Šéf agentury zvané Criminal Intelligence Cowley v podání herce Gordona Camerona Jacksona těm dvěma nikdy nic neodpustil.

C15 vzniklo na britském ministerstvu vnitra, kde se projednávaly návrhy, jak se vypořádat se zmatkem okolo rozšířeného organizovaného zločinu a terorismu. Jejich častá svázanost s byrokracií a špatná spolupráce a soupeření umožňovaly, aby zločinci snadno unikali spravedlnosti a páchali dále zlo. Cowley navrhl, že vytvoří a povede organizaci, která bude s těmito živly účinně bojovat.

Kudrnatý divoch

„Každý den v seriálu mě vrací do té doby. A jsem jeden z mála lidí na place, kteří si to pamatují. Byl jsem tam. Jsem jako neoficiální poradce v seriálu.“ (Martin Shaw)

Doyle začínal svoji kariéru jako detektivní strážník. Na povrchu vystupoval jako tvrdý muž, ale v nitru byl citlivý dobrák a kliďas. Chodil rád v ležérním oblečení a odlišoval se svojí nechvalně proslulou trvalou. Bodie se mu mimo jiné posmíval pro jeho zálibu ve zdravém stravování.

Shaw začal hrát již jako dítě ve třech letech v amatérské inscenaci po boku svých rodičů. Měl to štěstí, že dostal stipendium na London Academy of Music and Dramatic Art, kde doslova bodoval. Sérii Profesionálové neměl nikdy rád, protože svoji roli nepovažoval za nic víc než násilnickou loutku, a měl problém se s tím vyrovnat.

Svého parťáka neměl zprvu rád

„Po The Mojos jsem šel od kapely ke kapele a skončil jsem v kabaretu. Když to skončilo, dělal jsem různé práce. Nakonec jsem rozvážel brambůrky a limonádu ve Warringtonu. Sněžilo a já jsem se zastavil. Myslel jsem si: Musí být něco lepšího než tohle – budu herec.“ (Lewis Collins)

Bodie měl za sebou pestrou minulost. Po odchodu z obchodního loďstva se potuloval jako žoldák v Africe. Poté se přihlásil do teritoriální armády SAS, kde si jej všiml Cowley a neprodleně ho angažoval do svého týmu.

Jako herec byl Collins velice nedoceněný a kromě toho bral Shawa s výhradami a neměl ho moc rád. Časem se s hereckým partnerstvím smířil a změnil názor. Jednou řekl Shawovi: „Podívej se, asi víš, neměl jsem tě moc rád. Ale změnil jsem názor. Myslím si, že jsme opravdu skvělí – a můžeme být přátelé?“

Collins také studoval London Academy of Music and Dramatic Art. Akorát že cestu k herectví měl klikatější. Vystřídal řadu zaměstnání včetně doručovatele, čističe oken a umývače nádobí. Také se snažil prorazit jako hudebník v kapele The Mojos, jelikož hrál na bubny a na kytaru.

Vůdce tlupy C15

„Přál bych si, abych měl odvahu překvapit sebe nebo publikum, ale nejde to. Jdu na pódium tak totálně předem naprogramovaný, že kdyby spadla bomba, stejně bych řekl další větu.“ (Gordon Cameron Jackson)

Ačkoliv Doyle a Bodie se občas nepohodli pro rozlišné názory, jak řešit případy, byl tu ještě šéf Cowley, který vždy uvedl vše na pravou míru a našel kompromis. Byl to mistr, který se nikdy nevzdával, i když to vypadalo, že případ nebude mít rozuzlení. Ačkoliv měl jisté svědomí, nezřídka při pátrání porušoval morální zásady. Jeho drsné vzezření a postoj k životu podtrhovalo kulhání způsobené starou ránou po kulce.

Jackson měl úspěch již od útlého mládí v rozhlase, i když nějaký čas pracoval jako kreslíř pro Rolls-Royce. Jeho role se zpočátku omezovaly kvůli jeho skotskému přízvuku, a když dostal životní příležitost v Profesionálech, opravdu si to užíval. Jako herec byl velice respektovaný a vysloužil si Řád britského impéria.

Série Profesionálové se dočkala 57 dílů a v 90. letech měla pokračování pod názvem C15: The New Professionals. Takový úspěch jako v 80. letech to nebyl a pro diváky to znamenalo velké zklamání. Uvažovalo se navázat spolupráci s původními herci, ale oni z různých důvodů nechtěli. Shaw a Collins si v první řadě stěžovali, že se jejich postavy již nevyvíjejí a že se jim jako hercům nedává prostor pro jejich nápady. A nejspíš proto neměli zájem dále pokračovat.

