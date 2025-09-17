Rebelka Kudrow ze sitcomu Přátelé má stíny na duši. Na věčně veselé Phoebe to není vůbec znát
Filmoví tvůrci ji zařadili do škatulky vtipných a bláznivých postav. Několikrát byla nominovaná na cenu Emmy. Bravurně hraje tenis a kulečník a zpívá pro radost a pro zasmání, ačkoliv nerada. V jejím životě se mračí oblak jménem holocaust. Ona si z toho nic nedělá, žije naplno a s chutí.
Dříve než zazářila blondýnka se zelenýma očima v showbyznysu, vystudovala psychobiologii a chtěla se vydat vědeckou cestou. „Pro mě to bylo jako být na horské dráze a zdolávat ten výstup. Trávím spoustu času přípravou na pád,“ hovoří o slávě. A je tu ještě jedna věc – její původ.
Phoebe z Přátel má židovské předky
Lisa Kudrow, která si zahrála ve známém sitcomu Přátelé, má židovský původ. Její předci zažili holocaust a ona sama je poznamenaná generačním židovským traumatem. Díky televiznímu pořadu o genealogii se začala zajímat o historii svého rodu. Zjistila velmi trýznivé okolnosti. „Moje babička, když mi bylo asi 7 let, řekla, že její rodiče zabil Hitler,“ vzpomíná herečka. Její babička vždycky plakala a vyprávěla, jak nacisti zabili její matku, sestry, bratry a děti. Herečka dokonce navštívila běloruskou obec Ilja, kde údajně její rodina leží v masovém hrobě. Podle pramenů v této vesnici fašisté zabili, upálili a pohřbili asi 900 Židů. „Lidé byli svlečeni, zastřeleni a upáleni. Když slyšíte podrobnosti, situace se zhoršuje, protože si člověk vybaví obraz toho, jaké to pro ně muselo být,“ vysvětluje Kudrow.
Babiččin bratranec
Kromě výše uvedené běloruské vesnice objevila Kudrow ještě jednu překvapivou věc. Po letech se v USA objevil babiččin bratranec a vyprávěl o holocaustu a smrti jejich rodiny. Byl pohřešován a považován za mrtvého. Bylo pak překvapení, když se náhle zjevil živý a zdravý. Aby mohl žít inkognito jako Polák, přejmenoval se na Boleslava Barudina. Herečka se se svým příbuzným časem také setkala a mnohé se pak dozvěděla o svém otci v televizní show. „Můj otec se o tyto věci hodně staral a já se o tato jména a data moc nezajímala. Bylo mi to jedno. Ale když jsem viděla tenhle seriál, zorientoval v něm všechno a zároveň zorientoval historii,“ vzpomíná herečka.
Hereččin život začínal v Kalifornii
Budoucí televizní hvězdu Lisu Kudrow již válečný holocaust minul. Dětství prožila v kalifornské židovské čtvrti Tarzana. Již tehdy se setkala s projevy antisemitismu. Jedna spolužačka jí jednou řekla do očí: „Nemám ráda Židy.“ I přes některá ponížení a nepochopení se zajímala o judaismus, hebrejštinu a židovskou historii. Setkala se s řadou zajímavých lidí, mezi nimiž nechyběl spisovatel Elie Wiesel. Svého syna Juliana ale do hebrejské školy neposlala. Stále se Lisa Kudrow zamýšlí a pozastavuje nad svým původem. Bere to jako nejtěžší moment svého života. „Byla jsem tak ráda, že jsem to mohla vidět a být toho svědkem, protože stále existují lidé, kteří říkají, že se to nestalo,“ vyjádřila se.
Zajímavé je, že když čekala dítě jako Phoebe v seriálu Přátelé, byla těhotná i v osobním životě. S tím rozdílem, že ve slavném sitcomu neměla židovské předky a čekala trojčata. Syna Juliana měla poměrně pozdě – ve věku 34 let. Můžeme říct, že Lisa Kudrow je nejen talentovaná superherečka, ale lze ji považovat za inspiraci pro ty, kdo hledají své vlastní kořeny a chtějí se s nimi hrdě identifikovat.
Zdroj: autorský článek
